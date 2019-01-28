Marş dinamolarından uyuşturucu çıktı

Hatay’da düzenlenen operasyonda marş dinamolarına yerleştirilerek kargolanan 103 kilo 190 gram captagon hap ele geçirildi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Arap ülkelerine gönderilmek üzere marş dinamoları içerisine yerleştirilerek kargolanan 103 kilo 190 gram captagon hap ele geçirildi.
Hatay’daki operasyon kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda Konya’da düzenlenen operasyonda da 7 kilo 375 gram captagon hap daha ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında yakalanan M.K., M.K., O.K., M.K., Y.A., N.T., H.A. ve G.H.G. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
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