Mars geriliyor! Hareket etmeden önce düşün, karar vermeden önce incele

Sevgili Koçlar 27 Haziran saat:00:04-13 Ağustos saat:05:14 tarihleri arasında Mars Kova burcunda gerileyecek. Gölgeli günlerini hesaba kattığımızda 20 Haziran itibariyle yeni projeler ve planların her yönüyle ele alınması gerekiyor. Eğer ekip halinde çalışılacaksa, kimlerle bağlantı kuracağız, bir araya geleceğiz, nasıl bir çalışma düşünülüyor, bunların üzerinde durmak lazım. Daha önce adım atılmış işler bu sürede hızlı şekilde bitirilir, eksikleri tamamlanır, tekrar bir kontrol edilir. Kişisel anlamda yeni kararlar mutlaka enine boyuna incelenir. Finansal anlamda bir desteğe ihtiyaç varsa, bunun geri ödenişi, faizi, her şeyi hesap yapılır. Sosyal çevremizde gelişmeler yaşanabilir. Eskiye ait meseleler gündeme gelebilir. Bunlara yeniden bakarız. Belki de daha önce yanlış anladığımız veya üstünde durmadığımız konuları şimdi ele alırsak, daha iyi anlamış oluruz. Yeni tanıştığımız insanlar hakkında hemen karar vermemek lazım. Öncelikle tanıyalım. Özel anlamda biri karşımıza çıkarsa bu kişinin nasıl bir sosyal çevrede yaşadığınıza dikkat edelim. Bu süreç sürpriz bazı güzellikleri içinde barındırır. Sözgelimi daha önce yardımcı olduğunuz bir kişi, desteklediğiniz bir insan, bir iyilik karşılıksız kalmaz. Bu dönemde dikkat edilecek husus, gölgeli günleri hesaba katarak, 20 Haziran başlangıç-20 Ağustos bitiş tarih aralığı olarak yorumunuzda belirtilen dikkat noktalarını göz önüne alarak hareket etmenizdir.

Sevgili İkizler 27 Haziran saat:00:04-13 Ağustos saat:05:14 tarihleri arasında Mars-Kova burcunda gerileyecek. Bu süre içinde, yapılacak yenilikler, yolculukları, projeleri, karşımıza çıkan fırsatları gözden geçireceğiz. Tabii ki orijinal ve sıra dışı fikirler, özgürce karar vermek, akıllıca stratejilerde bulunmak istiyorsak, fikirlerimizi, ideallerimizi mercek altına almalıyız. Çünkü bu sürede yapılacak incelemeler, geri hareket sonrasında başarılı girişimlerin anahtarıdır. Değişim yaratmak istiyorsak, bunun her türlü analizi önem taşıyor. Gizli saklı veya bilmediğimiz insanlarla, hayali projelerle yola çıkamayız. Kendi fikrimize önem verip, araştırmadan, anlamadan hareket edemeyiz. Çalışma koşulları özellikle yeni teklif ve gelişmeler olduğunda en başta önemsenmesi gereken kriterdir. Bu sağlık, iş, projeler, yenilikler anlamında şartların çok iyi gözden geçirilmesi lazım. Bu tarih öncesi verilmiş kararlar, başlanan işler, adım atılmış olanlar yeniden ele alınırsa, sorun çıkartabilecek noktalar tespit edilmiş olur. Seyahatlerde güvenli firmaları tercih edelim. Size tavsiyem gölgeli günleri de önemseyerek 20 Haziran-20 Ağustos geniş tarih aralığında yorumunuzda söz edilenlere göre hareket etmenizdir.

Sevgili Yengeçler 27 Haziran saat:00:04-13 Ağustos saat:05:14 tarihleri arasında Mars-Kova burcunda gerileyecek. Gölgeli günlerini de içine alırsak, 20 Haziran-20 Ağustos gibi düşünmemiz lazım. Nelere dikkat etmeliyiz, birlikte gözden geçirelim. Öncelikle, bu tarih öncesi karar verilmiş her türlü finansal meselede bir gecikme, şartlara baktığımızda istediğimiz gibi olmaması, yavaşlama görülebilir. Olumsuz bakmayalım. Yerli yerine oturmamış, henüz şartlar kıvama gelmemiş hatta bir yanıyla hayrımıza bile olabilir. Bankalarla ilgili tüm işlerimiz, vergilerimiz, başkalarından taleplerimiz, bir kayıp veya ayrılık nedeniyle miras veya hukuki mevzularımızın bir daha gözden geçirilmesi yararlı olacaktır. Endişe ve kaygıya gerek yok. Tedbirli gitmek, acele edip yanlış karar vermekten daha iyidir. Ayrıca iş hayatı, çocuklarımızla ilgili konular, doğum-hamilelik-önemli operasyonların bilinçli şekilde ele alınarak, tabii sağlığımızı ilgilendiriyorsa acilse geciktirilmemesinde yarar var.

Sevgili Aslanlar 27 Haziran saat:00:04-13 Ağustos saat:05:14 tarihleri arasında Mars-Kova burcunda gerileyecek. Gölgeli günlerini de içine alırsak, 20 Haziran-20 Ağustos tarih aralığında düşünmemiz yararlıdır. Bu süreçte eşimiz, sevgilimiz veya bizim için önemi olan kişilerle ilişkimizde bir şeyler bizi düşündürmeye başlar. Aynı şekilde karşımıza çıkan kişiler de bizi içten içe gözlemleyebilir. İlişkinin niteliğine göre, problem varsa her iki tarafın da sabırsız yaklaşımları, inatçılık, ben haklıyım tarzında çözüm dışı tavırları sorun çıkartır. Oysaki bir daha duruma baksak, biraz daha sakince yaklaşsak, bunların hepsi çözülebilir. Bu dönemde yeni biriyle tanışanlar tabii ki, önce bu kişiyi tanımalılar. Negatif veya pozitif hızlı şekilde bir kanıya varmak sonrasında yaşanacak bir değişiklikte pişmanlık duymamıza neden olur. Burada önemli olan, çiftlerin birbirleriyle konuşmaları, pürüzleri ortaklaşa gözden geçirmeleri, geri hareket bittiğinde gelişmeler çerçevesinde son kararı vermeleridir. Aceleye gerek yok. Evlilik, iş ortaklığı, boşanmalarda veya mahkeme, sözleşmeye dayalı hayati konularda şöyle bir şartlara bakılmasıdır. Karşınıza çok eski bir sevgili çıkabilir. Bitti dediğiniz bir evlilik yeniden canlanabilir. Böyle durumlarda da lütfen aceleyle bir geri dönüş yapmayalım. Düşünelim, her yönüyle inceleyelim.

Sevgili Başaklar 27 Haziran saat:00:04-13 Ağustos saat:05:14 tarihleri arasında Mars-Kova burcunda gerileyecek. Ben bu tarih aralığını, gölgeli günleri de içine katarak 20 Haziran-20 Ağustos olarak düşünmenizi isterim. Nelere dikkat edelim, neler yaşanabilir bunları birlikte ele alalım. Öncelikle, sağlıkla ilgili acil olan her türlü operasyonun doktorunuzu danışılmasında yarar var. Beklemeye gelmeyen durumlar olursa, Mars geri gidiyor diye beklemeyelim. Çalışma ortamında bir değişiklik, bir ön hazırlık, bir gelişme olursa sabırlı, dikkatli şekilde önemli işlerimize ağırlık verelim. Bu tarih öncesi işe başlamışsak, alışma dönemi olarak görelim. Şartları, ortamı, birlikte çalıştığımız insanları gözlemleyelim. Aceleci olmayalım. İşlerimizi düzenlemeye, yanlışlarımızı gidermeye, önceden verilmiş kararları, başlanan işleri bitirmeye çalışalım. Yeni bir fırsatla karşılaşırsak, sağlamcı olalım. Hemen okey demeyelim. Güzel görünür ama sonrasında bir şeyler değişir. Biz dikkatli olalım, zaman isteyelim. Finansal haklarımızı, sigortamızı önemseyelim. Birileriyle ekip çalışması yapacaksak, ekip içindeki insanlarla görüşelim. Kimdir, nasıl bir plan yapılacak, nasıl bir yol izlenecek mutlaka gözden geçirelim.

Sevgili Akrepler 27 Haziran saat:00:04-13 Ağustos saat:05:14 tarihleri arasında Mars-Kova burcunda gerileyecek. Gölgeli günleriyle birlikte 20 Haziran-20 Ağustos tarih aralığında düşünmenizi tavsiye ediyorum. Nelere dikkat etmek gerekiyor, birlikte gözden geçirelim. Satın almak veya kiralamak yoluyla ev değişikliğinde bulunulacaksa, ben tüm şartları, durumu gözden geçirmenizde yarar görüyorum. Evin içinde yapılacak yeni değişiklik, bakım, onarım gibi konular eğer daha önce verilmişse, uygulanmasında sorun yoktur. Ancak fikir değiştirerek, farklı bir konsept uygulama yanlış olabilir. Sonrasında keşke dememek için bir daha düşünelim. Evlenmek, boşanmak gibi hayati kararların bir kez daha ele alınmasında yarar var. Gençler, ailenizden ayrılmak, yeni bir yerde yaşamak istiyorsanız, mali gücünüzü ve şartlarınızı tekrar gözden geçiriniz. Ofis açmak, kiralamak, satın almak gibi konuların da mutlaka yeniden ele alınmasında yarar var. Önemli olan bir diğer nokta, gerileme döneminde herkesin kendi planını, eylem tarzını başkalarına diretmesi mümkündür. Fakat ekip, takım, ailevi dayanışmanın kıymeti tartışılmazdır. İçimizden gelen bir dürtüyle, her şeyi anında halletmek isteği yoğun olacaktır. Fakat biz enine boyuna ve her yönüyle incelememiz gerekiyor. Ne olur ne olmaz deme vaktimizdir. Ülkeniz, bastığınız toprak, yetiştiğiniz aile gibi kutsal değerleriniz söz konusu olduğunda, bunlardan kopmanıza neden olacak durumları hızlıca değil, her yönüyle inceleyerek gözden geçirmek faydalıdır.