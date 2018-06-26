Mars geriliyor! Hareket etmeden önce düşün, karar vermeden önce incele

KOÇ Sevgili Koçlar 27 Haziran saat:00:04-13 Ağustos saat:05:14 tarihleri arasında Mars Kova burcunda gerileyecek. Gölgeli günlerini hesaba kattığımızda 20 Haziran itibariyle yeni projeler ve planların her yönüyle ele alınması gerekiyor. Eğer ekip halinde çalışılacaksa, kimlerle bağlantı kuracağız, bir araya geleceğiz, nasıl bir çalışma düşünülüyor, bunların üzerinde durmak lazım. Daha önce adım atılmış işler bu sürede hızlı şekilde bitirilir, eksikleri tamamlanır, tekrar bir kontrol edilir. Kişisel anlamda yeni kararlar mutlaka enine boyuna incelenir. Finansal anlamda bir desteğe ihtiyaç varsa, bunun geri ödenişi, faizi, her şeyi hesap yapılır. Sosyal çevremizde gelişmeler yaşanabilir. Eskiye ait meseleler gündeme gelebilir. Bunlara yeniden bakarız. Belki de daha önce yanlış anladığımız veya üstünde durmadığımız konuları şimdi ele alırsak, daha iyi anlamış oluruz. Yeni tanıştığımız insanlar hakkında hemen karar vermemek lazım. Öncelikle tanıyalım. Özel anlamda biri karşımıza çıkarsa bu kişinin nasıl bir sosyal çevrede yaşadığınıza dikkat edelim. Bu süreç sürpriz bazı güzellikleri içinde barındırır. Sözgelimi daha önce yardımcı olduğunuz bir kişi, desteklediğiniz bir insan, bir iyilik karşılıksız kalmaz. Bu dönemde dikkat edilecek husus, gölgeli günleri hesaba katarak, 20 Haziran başlangıç-20 Ağustos bitiş tarih aralığı olarak yorumunuzda belirtilen dikkat noktalarını göz önüne alarak hareket etmenizdir.

BOĞA Sevgili Boğalar 27 Haziran saat:00:04-13 Ağustos saat:05:14 tarihleri arasında Mars-Kova burcunda gerileyecek. İş hayatında ekip ruhuyla hareket etmekte, herkesi kucaklayıcı bir tavır göstermekte yarar var. Hani itici, olumsuz veya inatçı davranmayalım. Bu sürede yeni plan ve projeler gündeme geldiğinde bunları iyice inceleyelim. Grup veya takım çalışması gerektiriyorsa, nasıl bir yol izlenecek, ne zamana yapılacak, sizin buradaki göreviniz nedir, bunları belirleyelim veya bilgi edinelim. Karşınıza çıkacak bir teklif veya fırsatın olur ve olmazlarına, koşullarına, getiri ve götürüsüne bir bakalım. Topluca halledilecek işlerde liderlik egosuyla hareket etmeyelim. Kendimizi de zor duruma sokacak bir karar vermeyelim. Yarım kalan işlerimizi bitirelim, yenileri dikkatli şekilde mercek altına alalım. Patronlarımızla ılımlı bir diyalog gayet iyi olur. Görev ve sorumluluklarımızı ihmal etmeyelim. Önceden başvurduğumuz bir işten yanıt gelebilir, bir daha görüşelim, şartlara bakalım. Sizlere tavsiyem, yukarıdaki noktaları, gölgeli günlerin başlangıcı 20 haziran ve bitişi 20 Ağustos aralığında düşünerek gözden geçirelim. Özel ilişkimizdeki gelişmelere, iş ortaklığı konularında çekişmelerden, inatlaşmalardan kaçınalım.

İKİZLER Sevgili İkizler 27 Haziran saat:00:04-13 Ağustos saat:05:14 tarihleri arasında Mars-Kova burcunda gerileyecek. Bu süre içinde, yapılacak yenilikler, yolculukları, projeleri, karşımıza çıkan fırsatları gözden geçireceğiz. Tabii ki orijinal ve sıra dışı fikirler, özgürce karar vermek, akıllıca stratejilerde bulunmak istiyorsak, fikirlerimizi, ideallerimizi mercek altına almalıyız. Çünkü bu sürede yapılacak incelemeler, geri hareket sonrasında başarılı girişimlerin anahtarıdır. Değişim yaratmak istiyorsak, bunun her türlü analizi önem taşıyor. Gizli saklı veya bilmediğimiz insanlarla, hayali projelerle yola çıkamayız. Kendi fikrimize önem verip, araştırmadan, anlamadan hareket edemeyiz. Çalışma koşulları özellikle yeni teklif ve gelişmeler olduğunda en başta önemsenmesi gereken kriterdir. Bu sağlık, iş, projeler, yenilikler anlamında şartların çok iyi gözden geçirilmesi lazım. Bu tarih öncesi verilmiş kararlar, başlanan işler, adım atılmış olanlar yeniden ele alınırsa, sorun çıkartabilecek noktalar tespit edilmiş olur. Seyahatlerde güvenli firmaları tercih edelim. Size tavsiyem gölgeli günleri de önemseyerek 20 Haziran-20 Ağustos geniş tarih aralığında yorumunuzda söz edilenlere göre hareket etmenizdir.

YENGEÇ Sevgili Yengeçler 27 Haziran saat:00:04-13 Ağustos saat:05:14 tarihleri arasında Mars-Kova burcunda gerileyecek. Gölgeli günlerini de içine alırsak, 20 Haziran-20 Ağustos gibi düşünmemiz lazım. Nelere dikkat etmeliyiz, birlikte gözden geçirelim. Öncelikle, bu tarih öncesi karar verilmiş her türlü finansal meselede bir gecikme, şartlara baktığımızda istediğimiz gibi olmaması, yavaşlama görülebilir. Olumsuz bakmayalım. Yerli yerine oturmamış, henüz şartlar kıvama gelmemiş hatta bir yanıyla hayrımıza bile olabilir. Bankalarla ilgili tüm işlerimiz, vergilerimiz, başkalarından taleplerimiz, bir kayıp veya ayrılık nedeniyle miras veya hukuki mevzularımızın bir daha gözden geçirilmesi yararlı olacaktır. Endişe ve kaygıya gerek yok. Tedbirli gitmek, acele edip yanlış karar vermekten daha iyidir. Ayrıca iş hayatı, çocuklarımızla ilgili konular, doğum-hamilelik-önemli operasyonların bilinçli şekilde ele alınarak, tabii sağlığımızı ilgilendiriyorsa acilse geciktirilmemesinde yarar var. ASLAN

Sevgili Aslanlar 27 Haziran saat:00:04-13 Ağustos saat:05:14 tarihleri arasında Mars-Kova burcunda gerileyecek. Gölgeli günlerini de içine alırsak, 20 Haziran-20 Ağustos tarih aralığında düşünmemiz yararlıdır. Bu süreçte eşimiz, sevgilimiz veya bizim için önemi olan kişilerle ilişkimizde bir şeyler bizi düşündürmeye başlar. Aynı şekilde karşımıza çıkan kişiler de bizi içten içe gözlemleyebilir. İlişkinin niteliğine göre, problem varsa her iki tarafın da sabırsız yaklaşımları, inatçılık, ben haklıyım tarzında çözüm dışı tavırları sorun çıkartır. Oysaki bir daha duruma baksak, biraz daha sakince yaklaşsak, bunların hepsi çözülebilir. Bu dönemde yeni biriyle tanışanlar tabii ki, önce bu kişiyi tanımalılar. Negatif veya pozitif hızlı şekilde bir kanıya varmak sonrasında yaşanacak bir değişiklikte pişmanlık duymamıza neden olur. Burada önemli olan, çiftlerin birbirleriyle konuşmaları, pürüzleri ortaklaşa gözden geçirmeleri, geri hareket bittiğinde gelişmeler çerçevesinde son kararı vermeleridir. Aceleye gerek yok. Evlilik, iş ortaklığı, boşanmalarda veya mahkeme, sözleşmeye dayalı hayati konularda şöyle bir şartlara bakılmasıdır. Karşınıza çok eski bir sevgili çıkabilir. Bitti dediğiniz bir evlilik yeniden canlanabilir. Böyle durumlarda da lütfen aceleyle bir geri dönüş yapmayalım. Düşünelim, her yönüyle inceleyelim.

BAŞAK Sevgili Başaklar 27 Haziran saat:00:04-13 Ağustos saat:05:14 tarihleri arasında Mars-Kova burcunda gerileyecek. Ben bu tarih aralığını, gölgeli günleri de içine katarak 20 Haziran-20 Ağustos olarak düşünmenizi isterim. Nelere dikkat edelim, neler yaşanabilir bunları birlikte ele alalım. Öncelikle, sağlıkla ilgili acil olan her türlü operasyonun doktorunuzu danışılmasında yarar var. Beklemeye gelmeyen durumlar olursa, Mars geri gidiyor diye beklemeyelim. Çalışma ortamında bir değişiklik, bir ön hazırlık, bir gelişme olursa sabırlı, dikkatli şekilde önemli işlerimize ağırlık verelim. Bu tarih öncesi işe başlamışsak, alışma dönemi olarak görelim. Şartları, ortamı, birlikte çalıştığımız insanları gözlemleyelim. Aceleci olmayalım. İşlerimizi düzenlemeye, yanlışlarımızı gidermeye, önceden verilmiş kararları, başlanan işleri bitirmeye çalışalım. Yeni bir fırsatla karşılaşırsak, sağlamcı olalım. Hemen okey demeyelim. Güzel görünür ama sonrasında bir şeyler değişir. Biz dikkatli olalım, zaman isteyelim. Finansal haklarımızı, sigortamızı önemseyelim. Birileriyle ekip çalışması yapacaksak, ekip içindeki insanlarla görüşelim. Kimdir, nasıl bir plan yapılacak, nasıl bir yol izlenecek mutlaka gözden geçirelim.

TERAZİ Sevgili Teraziler 27 Haziran saat:00:04-13 Ağustos saat:05:14 tarihleri arasında Mars-Kova burcunda gerileyecek. Ancak ben gölgeli günleri de hesaba katarak, bu süreci 20 Haziran-20 Ağustos olarak düşünmenizi istiyorum. Bu dönemde, çok hızlı karar vermeye ve hemen uygulamaya açığız. İçimizdeki dürtüler bizi bu şekilde itekleyebilir. Fakat henüz yeni tanıştığımız biri veya henüz dahil olduğumuz bir grupta, öyle alelacele kararlar vermek, uygulamak, tanımadan etmeden iyidir veya yaramaz demek yanlış olur. Burada önemli olan karşımıza çıkan kişiyi gözlemlemektir. Zaman faktörünü önemseyiniz. Eski bir sevgili, yeniden bir dönüş yapabilir. Hatalı olduğunu, tekrar bir araya gelmek istediğini söyleyebilir. Biz yine, üzerinde düşüneceğiz. Zaman isteyeceğiz. Kendi doğamıza uygun hareket etmeye açık olsak da, bazen öyle gelişmeler yaşanır ki, inat ettiğimiz bir şeyden pişmanlık duyarız. Tamamen olumlu karşıladığımız hevesle atladığımız bir meseleden sıkılabiliriz. Bunları göz önüne alınız. Çocuk sahibi olmayı düşünüyorsak, bir doktora görünmek, kontrol yaptırmak faydalıdır. Çocuklarımızla ilgili mevzuları tekrar ele almakta yarar var. Bir projemiz varsa, bunun üzerinde düşünelim. Özgürce karar vermeye ne kadar hazır olsak da, eğer birilerinin fikrini almamız gerekiyorsa, bundan kaçınmayalım. Uzun zamandır devam eden problemlerimizin nedenleri üzerinde gerçekçi düşünelim. Bu bize geri hareket sonrası başarılı karar vermemizde gayet yararlı olacaktır.

AKREP Sevgili Akrepler 27 Haziran saat:00:04-13 Ağustos saat:05:14 tarihleri arasında Mars-Kova burcunda gerileyecek. Gölgeli günleriyle birlikte 20 Haziran-20 Ağustos tarih aralığında düşünmenizi tavsiye ediyorum. Nelere dikkat etmek gerekiyor, birlikte gözden geçirelim. Satın almak veya kiralamak yoluyla ev değişikliğinde bulunulacaksa, ben tüm şartları, durumu gözden geçirmenizde yarar görüyorum. Evin içinde yapılacak yeni değişiklik, bakım, onarım gibi konular eğer daha önce verilmişse, uygulanmasında sorun yoktur. Ancak fikir değiştirerek, farklı bir konsept uygulama yanlış olabilir. Sonrasında keşke dememek için bir daha düşünelim. Evlenmek, boşanmak gibi hayati kararların bir kez daha ele alınmasında yarar var. Gençler, ailenizden ayrılmak, yeni bir yerde yaşamak istiyorsanız, mali gücünüzü ve şartlarınızı tekrar gözden geçiriniz. Ofis açmak, kiralamak, satın almak gibi konuların da mutlaka yeniden ele alınmasında yarar var. Önemli olan bir diğer nokta, gerileme döneminde herkesin kendi planını, eylem tarzını başkalarına diretmesi mümkündür. Fakat ekip, takım, ailevi dayanışmanın kıymeti tartışılmazdır. İçimizden gelen bir dürtüyle, her şeyi anında halletmek isteği yoğun olacaktır. Fakat biz enine boyuna ve her yönüyle incelememiz gerekiyor. Ne olur ne olmaz deme vaktimizdir. Ülkeniz, bastığınız toprak, yetiştiğiniz aile gibi kutsal değerleriniz söz konusu olduğunda, bunlardan kopmanıza neden olacak durumları hızlıca değil, her yönüyle inceleyerek gözden geçirmek faydalıdır.

YAY Sevgili Yaylar 27 Haziran saat:00:04-13 Ağustos saat:05:14 tarihleri arasında Mars-Kova burcunda ilerleyecek. Tabii ki gölgeli günleri hesaba katarsak, 20 Haziran-20 Ağustos aralığında düşünmeliyiz. Bu süreç, öncelikle yenilik olarak düşündüğümüz başta çevre değişikliği, eğitim, girişim, seyahatler, plan ve projeler, ekip çalışmaları, yakınlarımızla alakalı konularda dikkatli bir inceleme ve gözden geçirme anlamı taşıyor. Karar vermeden önce her yönüyle analiz yapmak gerekir. Evet sabırsızız ancak en iyi adımı atmak, uygulamak istiyorsak, sabır göstermeliyiz. Yakın çevremizle ilişkimizde, aşk hayatımızla ilgili özellikle yeni bir gelişme olduğunda üzerinde düşünelim. Kısıtlanma, engellenme, baskı gibi faktörler üzerimizde etkili olabilir. Bizim kararlarımız dış etkenler nedeniyle farklı bir yöne kayabilir. Bu bizi tepkisel davranmaya itebilir. Ancak sakin olursak, geri hareket sonrası gelişmeler farklı bir hal alabilir. Aynı şekilde karşımıza çıkan bir olanak, fırsat veya gelişme çok umut verici de gözükebilir. Fakat göründüğü gibi olmayabilir. Onun için lütfen enine boyuna düşünelim. Seyahatlerde güvenli araçları kullanalım, hız yapmayalım, yapanları uyaralım. Tepkisel ve düşünmeden davranan kişileri uyaralım. Her türlü evrakımızı iyi saklayalım.

OĞLAK Sevgili Oğlaklar 27 Haziran saat:00:04-13 Ağustos saat:05:14 tarihleri arasında Mars-Kova burcunda gerileyecek. Gölgeli günleri de hesaba katınca, bu tarih aralığını 20 Haziran-20 Ağustos olarak görmeliyiz. Sizler, maddi konularda özellikle, evinizin ihtiyaçlarını almada, bir yere taşınmada, satın almada, bir değişiklik düşündüğünüzde, bütçenizin şartlarına göre hareket etmelisiniz. Alacağınıza göre ayarlarsınız ancak gecikme olabilir. Evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Ekonomik hareket etmek gerekirken, gördüğümüzü alırsak sonrasında aynı ürünü daha ucuz bir fiyatla buluruz. Bunlar önemli. Arkadaşımıza borç vermek, çocukların harcamaları, tatil masrafları bunlar üzerinde hesap kitap yapalım. Kararlarınızda bilirim, oldukça ileri görüşlüsünüz. Ancak gerileme döneminde insan dürtüsel olarak harcama refleksi gösterir, dikkat edelim. Bu süreçte bazen de, daha önce gördüğümüz ancak pahalı diye vazgeçtiğimiz bir ürünün fiyatı düşebilir. Gezip görmek bir daha bakmak yararlıdır. Acil nakit ihtiyacı doğabilir. Kredi kartlarına yüklenmeyelim. Daha önce verdiğiniz bir borcu şimdi tekrar isteyiniz. Ödemeniz gereken borçlarınızı ihmal etmeyiniz. Kefille bir şey almayınız veya kefil olmayınız. Yatırım düşünüyorsanız, mutlaka uzman kişilere danışınız.

KOVA Sevgili Kovalar 27 Haziran saat:00:04-13 Ağustos saat:05:14 tarihleri arasında Mars, burcunuzda geriliyor. Gölgeli günleriyle birlikte 20 Haziran-20 Ağustos tarih aralığında mücadele gücünüz içe yönelik tarzda çalışabilir. Hani dışarıda uygulamaya dökmek yerine, kendi içinizde gözden geçirmek mümkündür. Bu sizin için, hayati karar vermeden önce aslında gayet olumludur. Hızlı gidip, uygulayıp, sonra pişman olacağımıza, bekleyip görmek pekala faydalıdır. Kendinizle ilgili dış görünüş anlamında yapılacak yeniliklerde bir daha düşününüz. Çünkü sonrasında beğenmeme veya tekrarlama riskiniz var. Sağlığınıza özen gösteriniz. Kontrollerinizi yaptırınız. Bir iş girişiminde, toplantı veya görüşmelerde, başlangıç anlamı taşıyan plan ve projelerde temkinli olmak, enine boyuna incelemek yararlıdır. Daha önceden adım atılmışsa şimdiki yavaşlama, gecikme veya problemler, aslında durumu daha iyi görmeniz, eksikleri tespit etmeniz yönünde faydalıdır. Benim tavsiyem karar değişikliği gerektiren bir durum olursa, yine de varabileceği sonucu önemseyelim. Bugün uygundur, yarın sorun çıkartabilir. Ekip çalışmaları kıymetlidir. Yaptığınızdan emin olmadığınız bir konuda lütfen danışınız. Nasıl göründüğünüz tabii ki önemlidir. Ancak sürekli bir şeyleri takıntı haline getirmeyin. İnsanları hemen ilk görüşte yargılamayın. Göründükleri gibi olmayabilirler.