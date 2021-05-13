Mars helikopteri Ingenuity’nin üçüncü uçuşunun 3D videosu yayınlandı

Yapılan açıklamada videonun izleyenlere, Kızıl Gezegen'de uçuşu ilk elden izliyormuş hissini vereceği belirtildi

NASA’dan yapılan açıklamada, 30 Temmuz 2020'de fırlatılan ve 18 Şubat 2021'de Mars'taki Jezero kraterine iniş yapan Perseverance uzay aracıyla birlikte Mars’a gönderilen helikopter Ingenuity’nin 25 Nisan’daki üçüncü uçuşunun 3D videosunun oluşturulduğu ve izleyenlere Kızıl Gezegen'de uçuşu ilk elden izliyormuş hissini vereceği belirtildi

3D GÖZLÜK NASIL YAPILIR ADIM ADIM ANLATILDI

Ayrıca NASA'nın açıklamasında, videoyu izlemek için kolayca 3D gözlüğün nasıl yapılacağına dair kılavuza da yer verdi. Kılavuzda 3D gözlük için şablon paylaşılarak, gözlüğü yapmak için gereken malzemeler ve gözlüğün adım adım nasıl yapılacağı anlatıldı.

“MARS YÜZEYİNDE PERSEVERANCE'IN YANINDA DURUP, UÇUŞU İLK ELDEN İZLEMEK GİBİ"

Ingenuity’nin üçüncü uçuşunu gerçekleştirdiğinde uzay aracı Perseverance’ın da uçuşu görüntülediği ve daha sonra NASA mühendislerinin, uçuşu 3D olarak oluşturdukları belirtildi. “Sonucu görmek, Mars yüzeyinde Perseverance'ın yanında durup, uçuşu ilk elden izlemek gibidir” denilen açıklamada görüntünün, Perseverance'nin 'kafasında' bulunan yakınlaştırılabilir çift kameralı Mastcam-Z görüntüleyici tarafından elde edildiği ifade edildi. Ayrıca görüntüler yakalamanın yanı sıra kameraların, mühendislerin yön belirlemesine ve bilim insanlarının incelemek için ilginç kayaları seçmesine yardımcı olmak için önemli veriler sağladığı belirtildi.