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Mars helikopteri Ingenuity’nin üçüncü uçuşunun 3D videosu yayınlandı

13.05.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars helikopteri Ingenuity’nin üçüncü uçuşunun oluşturulan 3 boyutlu videosunu yayınladı.

Mars helikopteri Ingenuity’nin üçüncü uçuşunun 3D videosu yayınlandı

Yapılan açıklamada videonun izleyenlere, Kızıl Gezegen'de uçuşu ilk elden izliyormuş hissini vereceği belirtildi

NASA’dan yapılan açıklamada, 30 Temmuz 2020'de fırlatılan ve 18 Şubat 2021'de Mars'taki Jezero kraterine iniş yapan Perseverance uzay aracıyla birlikte Mars’a gönderilen helikopter Ingenuity’nin 25 Nisan’daki üçüncü uçuşunun 3D videosunun oluşturulduğu ve izleyenlere Kızıl Gezegen'de uçuşu ilk elden izliyormuş hissini vereceği belirtildi

3D GÖZLÜK NASIL YAPILIR ADIM ADIM ANLATILDI

Ayrıca NASA'nın açıklamasında, videoyu izlemek için kolayca 3D gözlüğün nasıl yapılacağına dair kılavuza da yer verdi. Kılavuzda 3D gözlük için şablon paylaşılarak, gözlüğü yapmak için gereken malzemeler ve gözlüğün adım adım nasıl yapılacağı anlatıldı.

“MARS YÜZEYİNDE PERSEVERANCE'IN YANINDA DURUP, UÇUŞU İLK ELDEN İZLEMEK GİBİ"

Ingenuity’nin üçüncü uçuşunu gerçekleştirdiğinde uzay aracı Perseverance’ın da uçuşu görüntülediği ve daha sonra NASA mühendislerinin, uçuşu 3D olarak oluşturdukları belirtildi. “Sonucu görmek, Mars yüzeyinde Perseverance'ın yanında durup, uçuşu ilk elden izlemek gibidir” denilen açıklamada görüntünün, Perseverance'nin 'kafasında' bulunan yakınlaştırılabilir çift kameralı Mastcam-Z görüntüleyici tarafından elde edildiği ifade edildi. Ayrıca görüntüler yakalamanın yanı sıra kameraların, mühendislerin yön belirlemesine ve bilim insanlarının incelemek için ilginç kayaları seçmesine yardımcı olmak için önemli veriler sağladığı belirtildi.

İLK DEFA MARS’TA UÇAN BİR HELİKOPTERİN 3D VİDEOSUNU OLUŞTURDU

NASA’nın Güney Kaliforniya’daki Jet Propulsion Laboratuvarı’nda bir görüntüleme bilimcisi olan Justin Maki, görselleri videoya ekleyen ekibi yönetti. Renk filtreli gözlüklerle bakıldığında 3D olarak görülen bir görüntünün izlenmesini optimize etmek için videonun kareleri yeniden yansıtıldı. Maki’nin lisansüstü öğrencisi olarak 1997'deki ilk Mars gezgini olan NASA uzay aracı Sojourner’dan görselleri işlediği günlerden beri Mars’ın 3D görüntüsünü oluşturduğu, ancak ilk defa Mars’ta uçan bir helikopterin gerçek 3D videosunu oluşturduğu belirtildi. Açıklamada Maki’nin, "Mastcam-Z video özelliği, Mars Bilim Laboratuvarı MARDI (MArs Descent Imager) kamerasından miras alındı. Mars yüzeyinin üzerinde uçan bir helikopterin 3D videosunu alarak yeni bir görevde yeniden bu özelliği kullanmak gerçekten muhteşem” ifadelerine yer verildi.

Mars helikopteri Ingenuity’nin üçüncü uçuşunun 3D videosu yayınlandı

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