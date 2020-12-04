HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Mars'ın tuzlu suyundan oksijen ve yakıt üretecek teknoloji geliştirildi

Mars'ın tuzlu suyundan oksijen ve yakıt üretecek teknoloji geliştirildi

04.12.2020 14:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Mars'ın tuzlu suyundan oksijen ve yakıt üretecek teknoloji geliştirildi

ABD'li bilim insanları Kızıl Gezegen Mars'ın tuzlu suyundan oksijen ve yakıt üretecek teknoloji geliştirdiklerini duyurdu. Söz konusu keşfin Mars misyonları kapsamında kullanılabileceği belirtiliyor.

İnsanoğlu Ay'a ayak bastığından beri yeni hedefi Mars. Kızıl Gezegen olarak da anılan Mars'a henüz ayak basamadık. Ama şimdiden gezegeni kolonileştirmek için onlarca proje mevcut.

Bu projelerden en dikkat çekeni Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX’in planladığı uzay misyonu. Musk geçtiğimiz günlerde SpaceX'in 4 ila 6 yıl içinde Mars'a insan göndermeye hazırlandığını duyurmuştu.

ABD St Louis'deki Washington Üniversitesi'nden araştırmacılar, Mars hayali için oldukça önemli bir keşfe imza attı.

Independent'ta yer alan habere göre, bilim insanları Mars'ın tuzlu suyundan oksijen ve yakıt üretecek teknoloji geliştirildi.

Aynı habere göre, ekip oksijen ve hidrojeni tuzlu sudan daha basit ve ucuz bir şekilde doğrudan ayırabilecek bir elektroliz sistemi geliştirdi.

Washington Üniversitesi'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada Mars'ta kullanılıp kullanılamayacağının tespit edilmesi için eksi 36 derece test edilen sistemin bu testten geçer not aldığı bilgisinin altı çizildi.

Ekip adına açıklamalarda bulunan Vijay Ramani, keşiflerinin Mars ve ötesindeki insanlı uzay misyonlarının lojistik sorunlarını ortadan kaldıracağı iddiasını dile getirdi.

NASA ve ESA çalışmaları Mars'ta tuzun varlığını kanıtlamış ve gezegenin yüzeyinin altında su havuzları saptamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Koronavirüs sonrası için korkutan uyarı: Kıtlık yaşanabilirKoronavirüs sonrası için korkutan uyarı: Kıtlık yaşanabilir
e- Devlet çöktü mü?e- Devlet çöktü mü?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Pınar Altuğ'dan aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Erdoğan imzaladı: Çok sayıda ismin ataması yapıldı

Erdoğan imzaladı: Çok sayıda ismin ataması yapıldı

Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması

Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Operasyon haberi geldi: Gözaltına alınanlar arasında...

Operasyon haberi geldi: Gözaltına alınanlar arasında...

Tüm detaylarıyla hafta sonu kısıtlaması!

Tüm detaylarıyla hafta sonu kısıtlaması!

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Diğer Haberler

Örümcek ağı gibi: Samanyolu Galaksisi'nin en hassas haritası oluşturuldu!

Çalışmalar sonucu oluşturuldu! Şimdiye kadarki en hassas olanı

Yolun sonu: Google Play Müzik tamamen kapatıldı!

Google bir uygulamasının daha fişini çekti!

Çin'in "Çang'ı-5" keşif aracı topladığı örneklerle Ay'dan ayrıldı

Birçok gizemi aydınlatacak! Geri dönüyor

KEP adresi nedir? PTT KEP adresi nasıl alınır?

PTT KEP adresi nasıl alınır?

Android Auto Türkiye'de kullanıma sunuluyor!

Android telefon sahiplerine müjde! Sonunda geliyor

SpaceX'in yeni hedefi: Ay'da araba yarışı düzenlemek!

Yeni hedefi ağzınızı açık bırakacak!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.