İnsanoğlu Ay'a ayak bastığından beri yeni hedefi Mars. Kızıl Gezegen olarak da anılan Mars'a henüz ayak basamadık. Ama şimdiden gezegeni kolonileştirmek için onlarca proje mevcut.

Bu projelerden en dikkat çekeni Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX’in planladığı uzay misyonu. Musk geçtiğimiz günlerde SpaceX'in 4 ila 6 yıl içinde Mars'a insan göndermeye hazırlandığını duyurmuştu.

ABD St Louis'deki Washington Üniversitesi'nden araştırmacılar, Mars hayali için oldukça önemli bir keşfe imza attı.

Independent'ta yer alan habere göre, bilim insanları Mars'ın tuzlu suyundan oksijen ve yakıt üretecek teknoloji geliştirildi.

Aynı habere göre, ekip oksijen ve hidrojeni tuzlu sudan daha basit ve ucuz bir şekilde doğrudan ayırabilecek bir elektroliz sistemi geliştirdi.

Washington Üniversitesi'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada Mars'ta kullanılıp kullanılamayacağının tespit edilmesi için eksi 36 derece test edilen sistemin bu testten geçer not aldığı bilgisinin altı çizildi.

Ekip adına açıklamalarda bulunan Vijay Ramani, keşiflerinin Mars ve ötesindeki insanlı uzay misyonlarının lojistik sorunlarını ortadan kaldıracağı iddiasını dile getirdi.

NASA ve ESA çalışmaları Mars'ta tuzun varlığını kanıtlamış ve gezegenin yüzeyinin altında su havuzları saptamıştı.

