HABER

Mars kaşifi "InSight" iniş yaptı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.11.2018 23:08 | Son Güncelleme

NASA'nın uzay aracı 6 aylık yolculuğunun ardından Kızıl Gezegen'e ulaştı.

Mars kaşifi "InSight" iniş yaptı

NASA'nın Mars kaşifi InSight, Kızıl Gezegen'in yüzeyine iniş yaptı. Mars keşif aracının, 19 bin 800 kilometre hızla Mars atmosferine girdikten 6 dakika sonra hızını sıfırladığı, ardından paraşütünü açıp iniş motorlarını çalıştırarak, üç ayağı üzerinde yüzeye iniş yaptığı açıklandı.

NASA uzay aracı Mars'a indi. Insight, Mars yüzeyine sorunsuz iniş yaptı. NASA'nın 6 yıl aradan sonra Mars'a indirdiği ilk araç olan InSight, Kızıl Gezegen'deki depremleri araştıracak ve yer altı jeolojisi hakkında bilinmeyenleri ortaya çıkarmaya çalışacak.

jbl

Bugüne kadar farklı uzay kurumlarının Mars'a yaptığı iniş denemelerinde başarı oranı yüzde 40'ta kalmıştı. NASA'nın farklı araçlarla yaptığı 8 iniş denemesinin 7'si başarılı olmuştu.

kaciss

InSight uzay aracı, 5 Mayıs'ta Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden, Atlas V roketiyle uzaya fırlatılmıştı.

En iyisi orada yetişiyor! Lezzetli olsun diye...En iyisi orada yetişiyor! Lezzetli olsun diye...
İki öğrenci bomba imha robotu geliştirdi!İki öğrenci bomba imha robotu geliştirdi!
Casper'dan müthiş indirim! İşte o telefon modelleri...Casper'dan müthiş indirim! İşte o telefon modelleri...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
NASA InSight Mars

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Sancaktepe'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İstanbul Sancaktepe'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Acun Ilıcalı'yla boşanan Şeyma Subaşı'nın alacağı nafaka miktarı belli oldu!

Acun Ilıcalı'yla boşanan Şeyma Subaşı'nın alacağı nafaka miktarı belli oldu!

Prens Selman'a büyük şok! Bunu beklemiyordu

Prens Selman'a büyük şok! Bunu beklemiyordu

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medyayı sallayan soğan paylaşımı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medyayı sallayan soğan paylaşımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Niğde'de iki öğrenci tasarladı: Kas hareketleriyle kontrol edilen bomba imha robotu

İki öğrenci bomba imha robotu geliştirdi!

Casper'dan Via A3 Plus ve Via A3 telefonları için büyük indirim

Casper'dan müthiş indirim! İşte o telefon modelleri...

Call of Duty Black Ops 4 bu yılın en çok satan oyunu olacak!

İşte bu yılın en çok satan oyunu! Müthiş rakam...

WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını mutlu edecek güncelleme! Artık gruplarda...

WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı! Bugün...

İnsanı yapay zekadan ayıran tek kelime hangisi?

İnsanı yapay zekadan ayıran tek kelime hangisi?

Black Friday bitti! Şimdi sıra Cyber Monday'de

Black Friday bitti! Şimdi sıra Cyber Monday'de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.