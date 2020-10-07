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Mars: 'Kızıl Gezegen' gelecek 15 yıl boyunca Dünya'ya bu kadar yakın olmayacak

07.10.2020 12:08 | Son Güncelleme

Mars, Salı günü 62,1 milyon km ile Dünya'ya en yakın mesafeye yaklaştı. İki gezegenin yeniden bu kadar yaklaşması için Eylül 2035'i beklemek gerekecek.

Mars: 'Kızıl Gezegen' gelecek 15 yıl boyunca Dünya'ya bu kadar yakın olmayacak

Mars Salı günü 62,1 milyon km ile Dünya'ya en yakın mesafeye yaklaştı. İki gezegenin yeniden bu kadar yaklaşması için Eylül 2035'i beklemek gerekecek.

Mars ile Dünya'nın en yakın mesafede buluşması, Kızıl Gezegen'in Güneş'e en yakın olduğu, Dünya'nın ise en uzak olduğu noktada gerçekleşiyor.

Mars, günbatımından kısa bir süre sonra gökyüzünde parlak kırmızı bir nokta olarak görülebiliyor.

Dünya ve Mars, güneşin etrafında elips şeklinde bir yörünge izliyor. Güneşten uzaklıkları farklı olan iki gezegen aynı yönde ama farklı hızlarda ilerliyor.

780 günde bir iki gezegen birbirine en yakın mesafeye ulaşıyor.

Mars 2018'de dünyaya bundan daha çok yaklaşmış, ama 2003'te 55,76 milyon km ile son 60 bin yılda Dünya'ya en yakın mesafede olmuştu.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'ya göre "Ekim ayı Mars'ı gözlemek için çok iyi bir zaman; bu gezegeni gece boyunca görmek mümkün, geceyarısı en yüksek noktasına ulaşıyor".

Mars'taki Mons Olympus yanardağı güneş sistemindeki en büyük yanardağ

13 Ekim'de Dünya, Mars ile güneş arasında sıralanmış olarak yer alacak.

Mars'ın Dünya'ya en yakın olduğu noktada, Kızıl Gezegen'deki Mons Olympus yanardağının kendisi olmasa da zirvesini çevreleyen beyaz karbondioksik bulutları ile dağın gölgesinin iyi bir teleskopla gözlenebileceği belirtiliyor.

Güneş sistemindeki bu en büyük yanardağ, Everest'in iki katı büyüklükte.

Earthsky.org sitesinde yer alan habere göre, Dünya ile Mars 55,69 milyon km mesafe ile 28 Ağustos 2287'de 2003'tekinden daha yakın olacak.

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