HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Mars: 'Kızıl Gezegen' gelecek 15 yıl boyunca Dünya'ya bu kadar yakın olmayacak

Mars: 'Kızıl Gezegen' gelecek 15 yıl boyunca Dünya'ya bu kadar yakın olmayacak

11.11.2020 06:52 | Son Güncelleme

Mars, Salı günü 62,1 milyon km ile Dünya'ya en yakın mesafeye yaklaştı. İki gezegenin yeniden bu kadar yaklaşması için Eylül 2035'i beklemek gerekecek.

Mars: 'Kızıl Gezegen' gelecek 15 yıl boyunca Dünya'ya bu kadar yakın olmayacak

Mars Salı günü 62,1 milyon km ile Dünya'ya en yakın mesafeye yaklaştı. İki gezegenin yeniden bu kadar yaklaşması için Eylül 2035'i beklemek gerekecek.

Mars ile Dünya'nın en yakın mesafede buluşması, Kızıl Gezegen'in Güneş'e en yakın olduğu, Dünya'nın ise en uzak olduğu noktada gerçekleşiyor.

Mars, günbatımından kısa bir süre sonra gökyüzünde parlak kırmızı bir nokta olarak görülebiliyor.

Dünya ve Mars, güneşin etrafında elips şeklinde bir yörünge izliyor. Güneşten uzaklıkları farklı olan iki gezegen aynı yönde ama farklı hızlarda ilerliyor.

780 günde bir iki gezegen birbirine en yakın mesafeye ulaşıyor.

Mars 2018'de dünyaya bundan daha çok yaklaşmış, ama 2003'te 55,76 milyon km ile son 60 bin yılda Dünya'ya en yakın mesafede olmuştu.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'ya göre "Ekim ayı Mars'ı gözlemek için çok iyi bir zaman; bu gezegeni gece boyunca görmek mümkün, geceyarısı en yüksek noktasına ulaşıyor".

Mars'taki Mons Olympus yanardağı güneş sistemindeki en büyük yanardağ

13 Ekim'de Dünya, Mars ile güneş arasında sıralanmış olarak yer alacak.

Mars'ın Dünya'ya en yakın olduğu noktada, Kızıl Gezegen'deki Mons Olympus yanardağının kendisi olmasa da zirvesini çevreleyen beyaz karbondioksik bulutları ile dağın gölgesinin iyi bir teleskopla gözlenebileceği belirtiliyor.

Güneş sistemindeki bu en büyük yanardağ, Everest'in iki katı büyüklükte.

Earthsky.org sitesinde yer alan habere göre, Dünya ile Mars 55,69 milyon km mesafe ile 28 Ağustos 2287'de 2003'tekinden daha yakın olacak.

PARTNER Ünlü oyuncuyu bu paylaşım ele verdi! Ünlü oyuncuyu bu paylaşım ele verdi!
Evine giren gaspçıdan 'ölü' taklidi yaparak, kurtuldu!Evine giren gaspçıdan 'ölü' taklidi yaparak, kurtuldu!
Gözler seçim sonucunda! Joe Biden hakkında merak edilenlerGözler seçim sonucunda! Joe Biden hakkında merak edilenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İstanbul ve Ankara'da 65 yaş ve üstüne kısıtlama
İstanbul ve Ankara'da 65 yaş ve üstüne kısıtlama
Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi
Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi
Muharrem İnce'ye yanıtı olay oldu!
Muharrem İnce'ye yanıtı olay oldu!
Alexander Sörloth için transfer bombası!
Alexander Sörloth için transfer bombası!
Koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?
Koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evine giren hırsızdan ölü taklidi yaparak kurtulabildi!
Evine giren gaspçıdan 'ölü' taklidi yaparak, kurtuldu!
Çocuğun yüzüne tükürüp markette kendini izlemiş!
Çocuğun yüzüne tükürüp markette kendini izlemiş!
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 1500 metre yüksekte andı
Atatürk'ü 1500 metre yüksekte andı
O kentte sahiller yaz aylarını aratmıyor!
O kentte sahiller yaz aylarını aratmıyor!
İkametgah adresi değişikliği nasıl yapılır? E-devlet girişi ile adres değişikliği bildirimi!
E-devlet girişi ile adres değişikliği bildirimi nasıl yapılır?
Aile hekimi değiştirme ve sorgulama işlemi E Devlet üzerinden nasıl yapılır?
Aile hekimi değiştirme ve sorgulama işlemi E Devlet üzerinden nasıl yapılır?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.