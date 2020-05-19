Mars: Kızıl Gezegen'in yüzeyindeki çamur 'lav gibi hareket ediyor'

Bilim insanları, Mars yüzeyindeki çamura benzeyen bir maddeyle yaptıkları deneylerde, Kızıl Gezegen'deki düşük sıcaklık ve alçak basıncın oluşturduğu koşulların, bu akışkan sıvının Hawaii ve İzlanda'daki bazı yanardağların püskürttüğü lav gibi hareket ettiğini buldu.

Bu buluş, Mars yüzeyindeki şekillerin daha önceden tahmin edildiği gibi magmatik yanardağlar tarafından değil, çamurla oluştuğunu gösteriyor olabilir.

Uluslararası bilim insanlarından oluşan ekip, Kızıl Gezegen'de Dünya'daki gibi erimiş kaya değil de çamur püskürten yanardağların nasıl göründüğüyle ilgili araştırmalar yapıyordu.

Mars koşullarının yaratıldığı kapalı bir ortamda yapılan deneyde, gezegende akışkan çamurun simülasyonunun kaynayan bir diş macunu gibi hareket ettiği, hatta belli şartlar altında bu akışkan çamurun zıplamaya başladığı görüldü.

Çalışmalara göre Mars yüzeyinde bulunan bu yapışkan madde, Hawaii'nin Kilauea Yanardağ'ında bulunan "pahoehoe" adı verilen lav türüne benziyor.

'**Çamur mu, lav mı olduğundan emin olamıyorduk**'