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Mars: NASA'nın uzay aracı Perseverance, Kızıl Gezegen'den detaylı yeni görüntüler gönderdi

05.05.2021 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Şubat'ta Mars'a iniş yapan Perseverance, Kızıl Gezegen'de yaşam belirtileri aramaya devam ediyor. Uzay aracı, o günden beri, iniş yaptığı Jezero Krateri'nden muhteşem görüntüler gönderiyor.

Mars: NASA'nın uzay aracı Perseverance, Kızıl Gezegen'den detaylı yeni görüntüler gönderdi

NASA'nın uzay aracı Perseverance, yaklaşık yedi aylık bir yolculuğun ardından 18 Şubat'ta Mars'a inmişti.

Uzay aracı, o günden beri, iniş yaptığı Jezero Krateri'nden muhteşem görüntüler gönderiyor.

Jezero, Kızıl Gezegen'in ekvator çizgisinin biraz kuzeyinde bulunan ve çarpma etkisiyle oluşmuş 49 km çapında bir krater.

Araç, Mars'ta kalışı süresince, gezegenin jeolojik yapısını, geçmişte ikliminin nasıl olduğunu inceleyecek, kaya örnekleri toplayacak ve geçmiş yaşam izlerini araştıracak.

Üzerindeki ekipman sayesinde mikroskobik görüntü elde edebilen Perseverance'ın elde ettiği veriler Dünya'ya gönderilerek değerlendiriliyor.

Perseverance indikten hemen sonra gelen ilk yüksek çözünürlüklü renkli görüntüler, aracın alt tarafındaki kameralar tarafından kaydedildi.

Mars'ın yörüngesindeki keşif aracının kaydettiği bu renkli görüntü inişten altı gün sonra çekilmiş. Perseverance ve iniş yeri görülüyor. Aracın iki yanındaki parlak bölgenin inişte kullanılan roketlerin etkisiyle temizlendiği görülüyor. Aracın önündeki ve arkasındaki koyu renkli çizgi ise araç için açılmış yol şeklinde görülüyor.

Perseverance taşıdığı birçok gelişkin cihazla gezegenin jeolojik yapısı, atmosferi, çevre koşulları ile ilgili bilgi topluyor. Bu görüntü, aracın en yüksek noktasındaki kamera ile çekilmiş. Bu kamera aynı zamanda aracın gideceği yönü belirlemesine de yardım ediyor.

Bu görüntüde uzay aracının gövdesini ve gezegendeki kimyasal maddeleri tespit etmede kullandığı kol üzerindeki PIXL cihazını görüyoruz.

PIXL cihazındaki kamera da kayaların ve toprağın yapısını incelemeye yarayacak görüntüler kaydediyor.

Yakın çekime ayarlanabilen Mastcam-Z ile çekilmiş Mars'ın ilk 360 derecelik panorama görüntü. Bunu oluşturmak için, tek tek çekilmiş 142 görüntü Dünya'da birleştirildi.

Rüzgarın etkisiyle yontulmuş kayanın panorama görüntüsü, uzay aracındaki kamera sistemi ile pek çok detay içeren görüntülerin elde edilebileceğini gösteriyor. Bu kayaya

Panorama görüntüden alınmış bu detayda, uzay aracının indiği Jezero Krateri'nin kilometrelerce ötedeki kenarı görülüyor.

Mastcam-Z'nin sol kamerası ile çekilmiş bir görüntü. Sağ ve sol kameralar yan yana bulunuyor ve aynı yöne bakıyor. Böylece insan gözünün görüş alanı ile uyumlu stereo görüntü elde edilebiliyor.

Aynı kameranın önceki görüntüden iki gün önce çektiği bu görüntü, Perseverance'ın Mars'taki ikinci haftasında elde edilen görüntüler arasından halk oylaması ile

Mastcam-Z'nin

Uzay aracının gönderdiği ilk görüntüler iniş öncesinden. Burada Perseverance üç naylon ip ve bir

Bu görüntü de iniş sırasında çekilmişti. Aracın yerden yüksekliği 11 km iken süpersonik paraşüt açılarak inişin yavaşlaması sağlanmıştı.

Tüm fotoğrafların telif hakkı Nasa/JPL-Caltech'e aittir.

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