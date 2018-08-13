Mars Oğlak burcuna geriliyor, planlar geri tepebilir

KOÇ Sevgili Koçlar 13 Ağustos saat:05:14-27 Ağustos saat:17:05 tarihlerinde Oğlak burcuna gerileyecek Mars, iş hayatımız ve toplumsal alanda düşünmeden bir hamlede bulunmak yerine, beklentilerinizi yeniden ele almamız gereken zamandır. Hedefimize bir daha bakarız. Hangi yol, yöntem izleyeceğimizi tespit ederiz. Şimdi içe yönelen enerji, gerginlik yaratabilir. Bir yandan sağlamcı düşünürüz ancak diğer taraftan sabırsızlık gösterebiliriz. Bu iki çelişkili hal, yanlış bir karar vermenize, eskilerin deyimiyle bir çuval inciri berbat etmenize neden olmasın. Eksikleri tamamlanmış, önceden start verilmiş ve üzerinde çalıştığınız projelere bir bakalım. Beklediğiniz bir terfi veya görüşme başka bir tarihe ertelenebilir. Bunu olumsuz görmeyelim. Mars geri hareketi özellikle yeni bir hedefin her yönüyle ele alınarak, geri hareket sonrası başarılı şekilde uygulanışıdır. Şunu da eklemek isterim. Bugünlerde olur yanlış bir şey yapabiliriz. İnsanız. Merak etmeyiniz. Geri hareketin bitiminde farklı bir çözüm yolu bularak düzeltme olanağı yakalarız. Benim tavsiyem her şeyi iyi gözlemleyiniz, rutin işlerinize ağırlık veriniz. Ailevi, iş, finansal ve kişisel konularda temkinli, bilinçli davranınız.

BOĞA Sevgili Boğalar, 13 Ağustos saat:05:14-27 Ağustos saat:17:05 tarihlerinde Mars-Oğlak burcuna geri dönecek. İki ayrı burçta gerçekleşen bu geri hareketler, her ne kadar yolculuk, girişim, eğitim, iş gibi konularda plan dışı gelişmelere neden olsa da, aslında bu konulara bir daha dikkatli şekilde bakmamızı sağlıyor. Bu yönüyle ele alsak, geri hareket dendiğinde aslında bu kadar stres yüklenmeyiz. Tamam belki bazı durumlar içten içe bizi rahatsız ediyor, anlaşılmadığımızı, başarısız olduğumuzu sanıyoruz. Oysaki şimdi durup resme daha dikkatli bakıyoruz. İlerlerken, belki frene basmış gibiyiz. Olan bitenlere müdahalede bulunamadığımızı düşünerek hayıflanıyoruz. Mars-Oğlak burcunda son derece güçlüdür. Bu nedenle geri hareketi doğru iş ve planlamaların, ciddiyetle ele alınmasını, eksiklerin gözden geçirilip tamamlanmasını, işe yarar olmayanların tespit edilmesini sağlar. Girişimlerimizi planlamak, daha önceden start verilmiş olanları mercek altına almak, doğru mu yoksa yanlış bir yolda mı yürüyoruz anlamak için iyi bir zamandır. Yepyeni olan, üzerinde hiç düşünmeden hareket ederek, uygulayacağımız bir vakitte değiliz. Yeniden bakmak, yorumda sözü edilen konularda size faydalar sağlayabilir.

İKİZLER Sevgili İkizler, 13 Ağustos saat:05:14-27 Ağustos saat:17:05 tarihlerinde Mars-Oğlak burcuna gerileyecek. Birilerine güvenip, maddi konularda planlamada bulunmak yanlış olabilir. Kredi kartlarımıza yüklenmeyelim. Hızlı geri dönüşler bekleyemeyiz. Bir kredi başvurusu şimdilik kaydıyla geri çevrilebilir. Bir hukuk davası temyize gidebilir. Bir miras paylaşımında zorluklar yaşanabilir. Eş veya iş ortağının bazı sorunları daha fazla ilgilenmenizi gerektirebilir. Evet istediğimiz gibi bir şeyleri yoluna koyamayabiliriz. Harcamalarımıza dikkat etmek, ekonomik düşünmek zorundayız. Enerjimiz düşük olabilir. Bir sağlık sorunumuz tekrarlayabilir. Bunların tümü, olumsuz gibi dursa da, aslında düşündüğümüzde yeniden bir şeyleri onarmak, bakmak, gözden geçirmek, hesaplamak açısından faydası bile dokunur. Belki de yanlış bir kararı önleyecek, daha sonra pişmanlık yaratacak bir meseleyi durduracaktır. Bu yönüyle ele almakta yarar var. Mars-Oğlak burcunda çok güçlüdür. Emin olunuz ki, şöyle gözlemleyip üzerinde düşündüğünüzde siz de göreceksiniz ki, yanlış birilerine güvenmişiz, yanlış kişilerden destek ummuşuz, hiç dikkat etmeden adımlar atmışız. O zaman gelin bu bilinçle dönemi geçirelim.

YENGEÇ Sevgili Yengeçler, 13 Ağustos saat:05:14-27 Ağustos saat:17:05 tarihleri arasında Mars-Oğlak burcuna gerileyecek. İlişkide eşin tavırları, arzuladığımız gibi davranmayışı, her şeyin yavaşlaması, aranızdaki mesafenin artışı canımızı sıkabilir. Sanki karşımızdaki kişiyi, o da bizi hiç tanımamış gibi hissederiz. İçimizde birikenleri dışarıya yansıtıp, eyleme geçmemiz mümkün olmaz. Ancak size bir şey diyeyim. Bazı durumlarda böyle olması faydalıdır. En azından yanlış bir karardan veya gereksiz bir hareketten uzak durmuş oluruz. Evlilik kararı veya boşanmak, iş ortaklığı kurmak veya feshetmek bu zamanlarda yanlış olabilir. Ancak bunları tekrar gözden geçirmek için iyi bir zamandır. Hızla başlanan işler şimdi durgunlaşır. Tamam bitti dediğimiz bir sorun, kendini yeniden hatırlatabilir. Müdahalede bulunup hızla yoluna koyayım derken, daha fazla yorulmamız mümkündür. Bu dönemde, iş hayatımız, çocuklarımız, çocuk sahibi olmamızla ilgili gelişmelerin geri hareket bitene kadar mercek altına alınması doğru olacaktır. Mars geri hareket dönemleri zararımıza değil, bilakis ileride sorun yaşanacak bir çok meselenin önüne geçebilir. Kişinin ilişkisi konusunda veya eşin bu ilişki hakkındaki tavrını ancak geri hareket sonrası net olarak anlamamız kolay olacaktır.

ASLAN Sevgili Aslanlar, 13 Ağustos saat:05:14-27 Ağustos saat:17:05 tarihleri arasında Kova burcundan Oğlak burcuna gerileyecek Mars, iş hayatımızla ilgili konular başta olmak üzere, farklı işler, projeler ve durumlar üzerinde bir gözden geçiriş anlamı taşıyor. Mars-Oğlak burcunda oldukça güçlü. Geri hareketinde ise insan her şeyi ciddiyetle ele alıyor ve belki de hiçbir şeyin kendi istediği gibi gitmemesi yüzünden sıkılıyor. Hani tasarlıyoruz, planlıyoruz, şöyle hallederiz diyoruz fakat şartlar bir adım ilerlemenin önüne geçiyor. Böyle anlarda insan öyle sakin olamıyor. Oysaki böylesi hayırlı bile olabilir. Bizi yanlış bir hareketten, adım atmaktan, uygulamaktan korur. Benim bu süreçte tavsiyem, günlük rutinde işlerinizi iyi takip etmeniz, karşınıza bir yeni fırsat veya olanak çıktığında bunu mercek altına almanız, yarım kalan işlerinizi bitirmenizdir. Yolculuklarda dikkatli olmak, işlerimizi iyi takip etmek, sağlık kontrollerimizi ihmal etmemek yararlı olacaktır. BAŞAK Sevgili Başaklar 13 Ağustos saat:05:14-27 Ağustos saat:17:05 tarihleri arasında Oğlak burcuna gerileyecek Mars, aşk ve cinsel hayatın, çocuk mevzularının, yakın çevremiz ve yolculukların, finansal konuların istenilen şekilde yürümesinin önüne geçiyor. Bir şeyler umduğumuz gibi gitmiyor. Verdiğimiz kararları uygulamak, sorunları halletmek ve ilerlemek pek kolay değil. Tamam bunları okuduğunuzda berbat diyorsunuz. Ancak ben başka bir yerden baktırmak isterim. O da şudur ki, yanlış bir adımdan bizi koruyucu olabilir. İleride belki de pişmanlık duyacağız, gelişen yeni şartlar yüzünden, keşke yapmasaydım diyeceğimiz kararları işaret ediyorsa, buna neden olumsuz bakalım ki. Yakın bir zamanda problem yaşadığımız bir kişiyle şimdi tekrar karşılaşabiliriz. Bu özel de olabilir.

Çevremizden bir kişi de olabilir. Aranızda yaşananlar bir kırıklık oluşturmuştur. Şimdi bakarsınız ve tekrar gözden geçirirsiniz. Kim bilir belki de sizdedir yanlış, bunu düzeltme olanağı bulursunuz. Çocuklarınızla ilgili veya çocuk sahibi olmayla alakalı kararların da mutlaka gözden geçirilmesinde yarar vardır. Bugün bizim için uygun olan yarın sakınca oluşturabilir. Sabırlı olmak gerekiyor. Önemli plan ve projelerimizi tekrar ele alalım. Ne gibi eksiklerimiz var bir bakalım. TERAZİ Sevgili Teraziler, 13 Ağustos saat:05:14-27 Ağustos saat:17:05 tarihleri arasında Oğlak burcuna gerileyecek Mars, aileyi ilgilendiren bir meselenin, yerleşim yerinizle ilgili bir değişimin, iş hayatınızla ilgili bir gelişimin planladığımız şekilde yürümesinin önüne geçiyor. Sanki bir eksik var veya geri geri gidiyoruz gibi. Bu bazen anlaşmazlığa, karar değişikliğinde bulunmaya, ters giden her şeye karşı içsel bir isyana neden olabilir. Ancak şu var ki, bütün bunlar sonradan düzelebilecek, telafisi olabilecek durumlardır. Biz bunu şimdi böyle görmeyiz. Kendimizi bastırırız, suçlarız, birilerine kızarız.

Oysaki bu süreçte bilinçli şekilde olanlara baksak, gördüğümüz, tespit ettiğimiz noktalar sonradan nasıl da işimize yarar. İyi ki sözcüğünü kullanırız. Keşke dememek için şimdi benim tavsiyem, mücadele ettiğimiz alanlarda yeniden kendimize bir bakmaktır. Ne istediğimizi, neyi arzuladığımızı, nelerin bizi rahatsız ettiğini, içinden çıkamadığımız her şeye gelin bir kez daha dönüp bakın. Gerçekten doğru bir istek mi, doğru bir karar mı, gözden geçirin. AKREP Sevgili Akrepler, 13 Ağustos saat:05:14-27 Ağustos saat:17:05 tarihleri arasında Oğlak burcuna gerileyecek Mars, çevre değişikliği, iş girişimi, yakınlarımızla ilgili plan ve projelerimizi yürürlüğe koymada önümüze bir takım engeller çıkartıyor. Bizim düşündüğümüz şekilde gelişmiyor. Daha önce başlanan işlerde bir durgunluk, isteksizlik, aşırı ciddiyet vazgeçmemize neden oluyor belki de. Verilen kararların sorumluluğunu almak istemiyoruz. Öyle mücadele edeyim, bitireyim, halledeyim diyemiyoruz. Evet bütün bunlar can sıkıcı gibi görünüyor. Ancak geri hareket dönemine bir de şu açıdan bakarsak, emin olunuz ki, rahatlayacaksınız. Sözgelimi o yolculuğa çıkamadınız, şu işi halledemediniz, bu kişiyle bir araya gelemediniz değil mi?

Ne malum belki de sandığınız gibi ilerlemeyecekti. Henüz vakti değildir. Hayrınıza olmayabilirdi. O kişiyle bir araya gelmediniz. Belki yanlış bir şey söyleyecekti. Onun için benim size tavsiyem, sabırlı, bilinçli olmanızdır. Kendinizi çaresiz ve sorunları çözümsüz sanmayınız. Kendinizle ve çevrenizle bağınızı kesip atmayınız. Şimdi her şeye yeniden bakmak, hayatın bize geri hareket sonrası sunacağı yeni fırsatları, olanakları, şansı beklemektir. Rutin hayatımızı sürdüreceğiz. Yarım kalan işlerimizi bitireceğiz. Her şeye yeniden bakıp, daha önce görmediklerimizi fark edeceğiz. YAY Sevgili Yaylar, 13 Ağustos saat:05:14-27 Ağustos saat:17:05 tarihleri arasında Oğlak burcuna gerileyecek Mars, finansal konularda beklentilerimizi ve bu konudaki plan ve projelerimizi şimdilik kaydıyla yavaşlatıyor. Doğal olarak bizler de harcamalara dikkat etmeliyiz. Bizi sınırlandırıyor çünkü tutumlu olmayı, tedbirli davranmayı öğretiyor. Aslında bu gayet yararlı. Fakat insanız tabii ki, bu durgunluğu tedirgin karşılıyoruz. Yavaşlarken aslında bütçemizi yeniden gözden geçirebiliriz. Piyasanın şartlarına bakarız. Elimizde yabancı para varsa, altın almışsak, bir yatırım yapmışsak, beklemede kalırız.

Ekonomik düşünmeliyiz. Etiketlere bakmayı, garantili olana yönelmeyi unutmayız. Eğer elimiz çok açık, hiç düşünmeden gereksiz şeylere para yatırıyorsak, şimdi otomatik olarak çekiniriz. Yeniden kazanç olanaklarını, yarar-zarar hesaplarını kontrol ederiz. Hani biraz insanın kendini terbiye zamanıdır. Bir iş düşünüyorsak her yönüyle ele alırız. Her konuda verilen emeği, mücadeleyi, mevcut duruma bakarak ele alırız. Ben yorumda bu dönemin olumlu açıdan kullanımı üzerinde duruyorum. Bunlara dikkat edildiğinde geri hareketi çok verimli değerlendirip, sonrasında rahat edebiliriz. OĞLAK Sevgili Oğlaklar, 13 Ağustos saat:05:14-27 Ağustos saat:17:05 tarihleri arasında burcunuza gerileyecek Mars, kişisel kararlara, ailevi konulara, uzun vadeli hedeflere, önemli bazı plan ve projelere tekrar bir göz atmamızı gerektiriyor. Belki şu sıralarda bir hamlede bulunamayacağız. Ancak doğru ve yanlış olanları tekrar ele alıp, tespitte bulunacağız. Belki de bunu yapmasaydık, sonradan pişman olacağımız bir karar verecektik. Bu açıdan bakarsak geri hareketler geriye bakıp, ileriyi hesaplamada bir hayli yararlıdır. Bizler ülkemiz ve dünyanın içinde bulunduğu şartlara da bakmalıyız.

Belki dış etkenler nedeniyle yavaşlıyoruz, bu bizim elimizde olmayabilir. İnsanın yapmak istediklerini şöyle bir kendi içinde ele alarak, kararlarını süzgeçten geçirmesi sonraki hamlelerinde başarılı olmasını sağlayacaktır. Geri hareket, sözünü ettiğim konularda yeni bir girişim planı için uygundur. Daha önce adım atmış işlerimizin eksiklerini kontrol etmemizde yararlıdır. Nasıl bir yol izlememiz gerektiğini şimdi daha iyi görebiliriz. Kendimizi üzmeden, aceleci veya tedirgin olmadan süreci geçirmeliyiz. İşlerimize bakacağız, günlük hayatın rutin işlerliğine göre tedbirli ve dikkatli şekilde zamanı geçireceğiz. KOVA Sevgili Kovalar, 13 Ağustos saat:05:14-27 Ağustos saat:17:05 tarihleri arasında Oğlak burcuna gerileyecek Mars, kendi kendimizi engellememize, planlarımız ve projelerimiz yönünde cesaretimizin sınanmasına neden olabilir. Bazen de tam tersine içimizde bir öfkenin biriktiği, aşırı mücadele sonucunda yorgun düşmenin göstergesidir. Bu iki durum da dönemin yanlış şekilde ele alınması halidir. Oysaki böyle zamanlarda, psikolojik ve fiziksel sağlığımız için, bir mola süreci olarak görüp, kendimizi rahatlatmaya, toparlamaya çalışmalıyız.

Biraz işten güçten uzaklaşmak, tatil yapmak, dinlenmek iyi olur. Böylece yorulan bedenimiz rahatlar, kendimize geliriz. Ben buna güncelleme olarak bakıyorum. Geçtiğimiz sürece göre ayarlanıyoruz. Yavaşlamak gerekiyorsa evet yavaşlıyoruz. Ama bu pes etmek değil, sadece yapılacakların yeniden ele alınışıdır. Böylece zararımıza olandan uzaklaşıp, yararlı olanı görebilir, tespitlerde bulunarak daha sonra gereken hamlede bulunabiliriz. BALIK Sevgili Balıklar, 13 Ağustos saat:05:14-27 Ağustos saat:17:05 tarihleri arasında Oğlak burcuna gerileyecek Mars, hedef olarak belirlenen işlerimizde yetersiz imkanlar nedeniyle yaşanan durgunluğun işaretçisidir. Bazen de adım atmak isterken, bir nedenle mücadele etmek yerine beklemede kalmak halidir. Bu süreçte önemli olan zamanı iyi değerlendirmektir. Dünya durmuyor, hayatımız devam ediyor ve tabii ki güncel olarak işlerimizi aksatmamamız lazım. Bunun dışında kendimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Belki de izlediğimiz rota yanlış olabilir. Bu zaman aralığında bunu fark etmek işimize yarayabilir. İnsan bazen inatla diretir ve yaptıklarını mazur görür. Oysaki yanlıştadır.