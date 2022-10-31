Mars sarsıldı, sürpriz keşif ortaya çıktı! Akıllara durgunluk verdi

Her ne kadar kaşif araçlar gönderilse de Mars hala gizeminin büyük çoğunluğunu koruyor. Birçok kişi Mars'a yeni evimiz gözüyle bakıyor. Bu kişilerden biri bildiğiniz üzere şu sıralar Twitter'ın yeni patronu olduğu için gündemden düşmeyen Elon Musk. Mars'a bir koloni kurma hedefi olan ünlü milyarder Mars'ta yaşanan her gelişmeyi yakından takip ediyor. Uluslararası basın kuruluşlarının haberleştirdiği son bir gelişme de Mars adamı Elon Musk'ın ilgisini çekecek türden.

MARS'TA SÜRPRİZ KEŞİF!

Science Alert sitesinde yer alan habere göre, 2021 yılının sonunda Mars'a bir meteor düştü. Bu meteor, gezegeni o kadar çok salladı ki, NASA'nın InSight aracı çıkan sesleri kaydetti. Bilim insanları, NASA'nın Kızıl Gezegen'i çevreleyen uzay aracı Mars Reconnaissance Orbiter ile yeni kraterin görüntülerini yakalayana kadar depremin nereden kaynaklandığını bilmiyorlardı. NASA bu keşfi geçtiğimiz günlerde açıkladı.

InSight görevinde çalışan bilim insanı Ingrid Daubar bir basın brifinginde, "Bunun şimdiye kadar gördüğümüz en büyük yeni krater olduğu hemen anlaşıldı" dedi ve ekledi;

"Yaklaşık 150 metre genişliğinde. Gezegene sürekli meteorlar çarpıyor olsa da, bu krater Mars'ta oluştuğunu gördüğümüz tipik yeni kraterlerden 10 kat daha büyük."

Yeni kraterin çevresinde çarpma sırasında yüzeyin altından fırlayan birkaç buz parçası da vardı. Bilim insanları şimdiye kadar sadece kutupların yakınında kümelenmiş buzlar görmüşlerdi. Bu sürpriz keşif, NASA'nın bir gün Mars'a astronot gönderme planı için umut verici oldu.

DEPREMLER ASIRLIK BİR GİZEMİ ÇÖZMEYE YARDIMCI OLABİLİR

InSight'ın tespit ettiği 1.300'den fazla deprem arasında, bilim insanları bir meteor etkisinden kaynaklanan başka bir sarsıntı da tespit etti. İki meteor, yüzey seviyesinde sismik dalgalar üretti. Böylece bu dalgalar dünya dışındaki bir gezegende ilk kez tespit edilmiş oldu.

Bu meteor çarpmalarından önce, InSight'ın tespit ettiği tüm depremler derin yeraltından geldi ve sismologların yüzey dalgaları yerine "vücut dalgaları" dediği şeyi üretti.

Bu depremlerden elde edilen verileri analiz eden jeofizikçi Doyeon Kim, "Bu gerçekten heyecan verici" dedi.

Perşembe günü Science dergisinde yayınlanan iki çalışmada yayınlanan bu meteor etkilerinden elde edilen bulgular, Mars'ın coğrafyası hakkında asırlık bir gizemi çözmeye yardımcı olabilir.



