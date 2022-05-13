Mars'ta çekilen gizemli kapı fotoğrafı olay oldu! Kızıl Gezegen'de yaşamın kanıtı mı?

NASA'nın yayımladığı Mars'ta çekilmiş fotoğrafların arasında insan eliyle yapılmış gibi duran bir mağara kapısını andıran fotoğraf merak uyandırdı. Curiosity uzay aracındaki Mast Camera tarafından 7 Mayıs'ta çekilen görüntü, kayanın içine doğru kazılmış bir kapıya benzeyen yapı gösterdi. Fotoğraftaki yapının, doğal olarak oluşan bir oluşum olamayacak kadar simetrik görünmesi dikkat çekti.

MARS'TA YAŞAMIN KANITI MI?

Komplo teorisyenlerini heyecanlandıran fotoğraf, sosyal medyada da gündem oldu. Gizemli karenin Kızıl Gezegen'de yaşamın kanıtı olduğunu savunanlar oldu.

BASINÇ KIRIĞI OLMA İHTİMALİ

Reddit'teki bazı kullanıcılar ise kapı benzeri yapının büyük ihtimalle bir basınç kırığı olduğuna işaret ettiler. Yapı için bir ya da iki Mars depreminin yardımıyla kırılan bir kaya parçasındaki bir tür zorlamanın eseri olduğu da yazıldı.

GÖRÜLDÜĞÜ KADAR BÜYÜK OLMAYABİLİR

Bilim insanları ise görüntünün şaşırtıcı olmadığını Mars'taki depremler sonucu oluştuğunu ve görüntülerde görüldüğü gibi büyük olmadığını belirttiler. Bilim insanları kapı aralığının solundaki büyük yarığın bölgede sıklıkla meydana gelen kaya çatlama olayını gösterdiğini söylerken ön taraftaki kayanın da açıklıktan düştüğü belirtti.



