Mars'ta muhteşem keşif! Karbon izine rastlandı: Yaşamın işareti mi?

Mars'ta yaşam var mı? ya da Mars'ta bir zamanlar yaşam var mıydı?... Cevabı fazlasıyla merak edilen bu gibi soruların henüz kesin bir yanıtı yok. Ancak ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Mars'taki keşif aracı Curiosity'nin yaptığı karbon keşfi, bize soruların cevabına ulaşmamız adına bir ışık tutabilir.

TORTU ÖRNEKLERİ KARBONUN VARLIĞINI ORTAYA KOYDU

CNN'in haberine göre; Curiosity tarafından toplanan tortu örneklerinin yeni bir analizi, karbonun varlığını ortaya çıkardı. Bu durum, kızıl gezegen olarak bilinen Mars'ta daha önce var olması muhtemel yaşamın açıklamasını yapabilir.

DÜNYA'DAKİ TÜM YAŞAMIN TEMELİ: KARBON

Karbon, Dünya'daki tüm yaşamın temeli olarak nitelendiriliyor ve karbon döngüsü karbon atomlarının geri dönüşümünün doğal süreci olarak biliniyor. Kendi gezegenimizde karbon atomları atmosferden yere ve yerden atmosfere geri dönerken bir döngüden geçiyor. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine (NOAA) göre karbonumuzun çoğu kayalarda ve tortularda yer alıyor, geri kalanı ise okyanuslarda atmosferde ve organizmalarda bulunuyor.

YAŞAM OLUP OLMADIĞINI BELİRLEMEK İÇİN KULLANILABİLİRLER

Bu nedenle karbon atomları, geri dönüşüm döngüleri ile birlikte Dünya'daki biyolojik aktivitenin temelini oluşturuyor. Böylece, araştırmacıların Mars'ta yaşamın olup olmadığını belirlemelerine yardımcı olmak için kullanılabilirler.

Yeni çalışmanın bulguları, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayınlandı.

CURIOSITY, 2012'DE MARS'A İNDİ

NASA’nın Curiosity gezgini, Ağustos 2012'de Mars'taki Gale Krateri'ne iniş yapmıştı. Adını Avustralyalı gökbilimci Walter F. Gale'den alan 96 millik (154,5 kilometrelik) krater, muhtemelen 3,5 milyar ila 3,8 milyar yıl önce bir meteor çarpmasıyla oluşmuştu.