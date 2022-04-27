Mars'ta oldu, 94 dakika sürdü, herkes şaşırdı! Tarihe geçen deprem...

Kızıl Gezegen Mars, Elon Musk'ın da dahil olduğu birçok kişi tarafından yaşamın yeni merkezi olarak nitelendiriliyor. Özellikle Musk, Mars'a kendi kendine yeten bir şehir kurma amacında. Mars'ta yaşamın nasıl olacağıyla alakalı pek çok tartışma yaşansa da gezegenden gelen her yeni bilgi bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Tarihe geçen Mars depremleri de buna dahil.

MARS'IN EN ŞİDDETLİ VE EN UZUN DEPREMİ MEYDANA GELDİ!

NASA'nın InSight uzay aracının verileri, Mars'ta gözlemlenen en büyük iki depremi ortaya koydu. Bu depremlerden biri 4.1 büyüklüğünde, bir diğeri ise 4.2 büyüklüğündeydi. 4.1 büyüklüğündeki deprem birkaç saniye sürdü ancak ikinci deprem tam 94 dakika sürdü. Böylece Mars'ta kaydedilen en uzun deprem olarak tarihe geçti.

Buna ek olarak, depremlerin Mars'ta ölçülen önceki depremlerden 5 kat daha büyük olduğu açıklandı. Her iki depremin arasında ise 24 gün vardı.

NASA'nın InSight aracı, 2018'den beri Mars'ın derinliklerini incelemekte.

