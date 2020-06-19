Mars'ta yeni medeniyet için kurmak için 110 kişi yeter!

Bordeaux Ulusal Politeknik Enstitüsü’nden Profesör Jean-Marc Salotti, Mars’ta yeni bir medeniyet kurulması için 110 kişi gerektiğini, minimum sayıdaki bu nüfusun malzemeler tükenmeden önce gerekeli araç ve eşyaların yapılmasına yardımcı olacağını belirtti.
Ayrıca insanlık eğer kızıl gezegene ayak basmak istiyorsa, içi oksijen dolu bir kubbede yaşamak zorunda. Tarım ve endüstriyel faaliyetler ise ayrıca oluşturulmalı.
Profesör Jean-Marc Salotti, yürüttüğü araştırmanın ardından bazı tahminlerde bulundu. Çalışma, Mars’ta yaşamın Ridley Scott’un gişe rekortmeni filmi The Martian’da göründüğü gibi olmayacağını ortaya koydu. 2015 yapımı film, Matt Damon tarafından canlandırılan bir astronotun Mars’ta mahsur kaldıktan sonra yaşadıklarını anlatıyordu.
Profesör Salotti’nin bilimsel makalesi insanlığın uzayda şehirler kurma ihtimaline yaklaştığını ortaya koydu.
“Başka bir gezegende hayatta kalmanın ve kendini sürdürebilmenin imkanları nelerdir? Bu soru, uzay fethinin geleceği ve belki de genel olarak insanlığın geleceği için çok önemli” diyen Salotti “Kurucu olması için gereken minimum sayıyı ve Mars gibi başka gezegenlerde hayatta kalmanın yollarını belirlemekte kullanılacak matematiksel bir model gösteriyorum” dedi.
Geliştirdiği modelin uzun vadeli tüm insan aktivitelerine uygulanacak gerekli zamanla, kurucu ekibin kullanabileceği zamanı karşılaştırdığını söyleyen Salotti “Modelin en önemli parametresi, her bir kişi için gerekli olan zamanın azalmasına izin veren paylaşım faktörü. Örneğin bir nesnenin inşasıyla ilgili gerekli aktiviteler birden fazla insan tarafından paylaşılabilir. Mars’ta hayatta kalmak için mühendislerin ve kurucuların organizasyonuna dair bazı varsayımlar yapıldı. Buna göre kurucuların minimum 110 kişi olması gerektiği hesaplandı” dedi.
Salotti, Mars’ta yeni bir medeniyet kurulması için 110 kişi gerektiğini söyleyen bilim insanı, minimum sayıdaki bu nüfusun malzemeler tükenmeden önce gerekeli araç ve eşyaların yapılmasına yardımcı olacağını berlirtti. Böylece var olan malzemeler tükenmeden, kurucu ekip daha sonra gerekecek olan araç ve eşya üretimini gerçekleştirebilecek.
Salotti, savaş, kaynak eksikliği veya Mars’ın bağımsızlığının ilan edilmesi gibi nedenlerle Dünya’dan gelecek desteğin kesilebileceğini iddia ediyor.
Salotti’nin sıraladığı etmenler arasında kurucu ekibin sayısı, kabul edilebilir yaşam koşullarınnın ne olacağı; tarım, endüstri ve yaşam desteği için gerekli mühendislik seçenekleri ve kaynakların dağılımı ve organizasyonu yer alıyor.
Salotti, Mars özelinde geliştirdiği hipotezini “sayısız varsayım ve belirsizliklere dayanan kaba bir tahmin” olarak değerlendirdi.