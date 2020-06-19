Mars'ta yeni medeniyet için kurmak için 110 kişi yeter!

Bordeaux Ulusal Politeknik Enstitüsü’nden Profesör Jean-Marc Salotti, Mars’ta yeni bir medeniyet kurulması için 110 kişi gerektiğini, minimum sayıdaki bu nüfusun malzemeler tükenmeden önce gerekeli araç ve eşyaların yapılmasına yardımcı olacağını belirtti.

Ayrıca insanlık eğer kızıl gezegene ayak basmak istiyorsa, içi oksijen dolu bir kubbede yaşamak zorunda. Tarım ve endüstriyel faaliyetler ise ayrıca oluşturulmalı.

Profesör Jean-Marc Salotti, yürüttüğü araştırmanın ardından bazı tahminlerde bulundu. Çalışma, Mars’ta yaşamın Ridley Scott’un gişe rekortmeni filmi The Martian’da göründüğü gibi olmayacağını ortaya koydu. 2015 yapımı film, Matt Damon tarafından canlandırılan bir astronotun Mars’ta mahsur kaldıktan sonra yaşadıklarını anlatıyordu.

Profesör Salotti’nin bilimsel makalesi insanlığın uzayda şehirler kurma ihtimaline yaklaştığını ortaya koydu.

“Başka bir gezegende hayatta kalmanın ve kendini sürdürebilmenin imkanları nelerdir? Bu soru, uzay fethinin geleceği ve belki de genel olarak insanlığın geleceği için çok önemli” diyen Salotti “Kurucu olması için gereken minimum sayıyı ve Mars gibi başka gezegenlerde hayatta kalmanın yollarını belirlemekte kullanılacak matematiksel bir model gösteriyorum” dedi.