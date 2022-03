Mars'taki Jezero Krateri ile benzerliği var! Salda Gölü'ne araştırma merkezi kuruluyor

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), bir makalesinde "Jezero kraterine seyahat edemeyebilirsiniz ama ona en yakın yeri görmeye gidebilirsiniz: Salda Gölü, Türkiye" diyerek Jezero krateriyle Salda Gölü arasındaki benzerlikleri ortaya koymuştu. Ayrıca, NASA Twitter hesabından da Perseverance kaşif aracı Mars'a ulaşmadan Salda Gölü ile alakalı paylaşımlar yapmıştı.

