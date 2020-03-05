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Mars’tan en yüksek çözünürlüklü panorama geldi!

DÜNYA HABERLERİ  | 05.03.2020 15:24 | Son Güncelleme

NASA’nın Mars’taki uzay aracı Curiosity, Mars yüzeyinin en yüksek çözünürlüklü panoramasını oluşturdu.

Mars’tan en yüksek çözünürlüklü panorama geldi!

Kasım 2019’da çekilen ve sonraki aylar titizlikle birleştirilen binden fazla görüntüden oluşan panorama, 1,8 milyar piksellik Mars manzarası sunuyor.

Bu panoramayı elde etmek için telefoto lensini kullanan uzay aracı, orta açılı lensle yaklaşık 650 milyon piksellik, daha düşük çözünürlük bir panorama daha oluşturdu. Bu görüntülerde aracın robotik kolunun bir kısmı da yer aldı.

İki panorama da Sharp Dağı’nın kenarındaki Curiosty’nin keşfettiği “Glen Torridon” aslı bölgenin ayrıntılarını gösteriyor. CNN International’ın aktardığına göre bölge adını İskoçya’nın “Northwest Highlands” diye bilinen dağlık bölgesinden alıyor. Gezegenin en eski kayalarının bir kısmı bu bölgede yer alıyor.

Görüntülerin 24 Kasım ila 1 Aralık’ta çekildiği belirtiliyor. Uzay Ajansı’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre ABD’de Şükran Günü’ne denk gelen bu tarihlerde görevi yürüten ekip tatile çıktı ve böylece Curiosity, çevresini aynı bakış açısından birkaç gün boyunca fotoğraflama şansı yakaladı.

Görüntülerdeki ışığın orantılı olması için çekimler belirli saatlerle sınırlandı. Aracın “Mastcam” diye bilinen kamerası her gün Mars saatiyle 14.00’e kadar görüntü alabildi.

NASA’nın Jet İtki Laboratuvarı’nda Curiosity görevinin proje bilimcisi Ashwin Vasavada, “Ekibimizdekilerin çoğu evde hindi ziyafetinin tadını çıkarırken, Curiosity bu görsel şöleni hazırlamakla uğraşıyordu” dedi ve ekledi:

Bu görev boyunca ilk kez operasyonlarımızı 360 derecelik bir panoramaya adadık.

Curiosity gezegendeki kaya parçalarından örnek topladığı 2013’te yüksek çözünürlüklü bir panorama daha oluşturmuştu.

1,3 milyar piksellik bu panorama, Curiosity’nin ilk örneklerini topladığı “Rocknest” bölgesinde çekilen görüntülerden oluşuyordu.

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Mars panorama

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