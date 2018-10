Mars yolcusu ilk Türk: Saadet Yüncü

Tekirdağ’da yaşayan 24 yaşındaki Yüksek Mimar Saadet Yüncü, 1847’de kurulan ve dünyanın en kapsamlı uluslararası mimarlık okulu olma özelliğini taşıyan İlgiltere’nin The Architectural Association, AA School’u tarafından Mars gezegenine en yakın yapıya sahip olan Ürdün’de düzenlenen araştırma ve tasarım atölyesine katılan ilk Türk olarak ülkeye gurur yaşattı. Yüncü, projede yer alan ilk Türk olmasının kendisi için gurur verici bir durum olduğunu söyledi.

Son altı yıldan beri Jordan Visiting Schoola her yıl yaklaşık on kişinin katıldığını ve Türk vatandaşı olarak ilk katılan kişinin kendisi olduğunu kaydeden Yüncü, "Architectural Association Londra’da bulunan uluslararası en eski mimarlık okulu. Her yıl düzenlediği AA Jordan Visiting School Okulu kapsamında bir araştırma çalışması var. Bu üniversite, her yıl bu araştırma çalışmalarını gerçekleştiriyor. 6 yıl önce başlamışlar, her yıl düzenli olarak yaklaşık 10 kişi kabul ediyorlar araştırma ekibine. Dünyanın her yerinden başvurular geliyor, kişilerin başarılarına göre başvurularda kabul olma şansı daha da artıyor. 6 yıldan beri AA Visiting Schoolun, Ürdün'de düzenlediği Mars çalışmalarına kabul edilen ilk Türk oldum ve bu benim için onur verici bir durumdu” dedi.