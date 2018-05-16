Marsilya - Atletico Madrid | CANLI YAYIN

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI DAKİKA 4: Payet'in harika pasında Germain kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu üstten auta attı. DAKİKA 6: Adil Rami'nin ceza sahası içinde dönerek vuruşu kaleyi bulmadı. DAKİKA 12: Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Bouna Sarr'ın şutu çerçeveyi bulmadı. DAKİKA 15: Koke'nin sert şutunda top kaleye gitmedi. DAKİKA 19: Dimitri Payet ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şutunu çekti ancak Oblak gole izin vermedi. DAKİKA 21: Marsilya'nın savunmadan çıkarken yaptığı büyük hatayı iyi değerlendiren Griezmann, Atletico Madrid'i 1-0 öne geçti. DAKİKA 26: Ceza sahasına gönderilen topa Correa gelişine vurdu ancak Mandanda topu kurtardı. DAKİKA 32: Sakatlanan Marsilya kaptanı Dimitri Payet, oyuna devam edemedi ve gözyaşları içinde kenara geldi. Payet'in yerine Maxime Lopez sahada...

MARSİLYA - ATLETİCO MADRİD MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? Futbolda daha önce UEFA Kupası, 9 sezondur da UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın 2 numaralı kupasını Atletico Madrid üçüncü, Olympique Marsilya ise ilk kez kazanmaya çalışacak. Sevilla, Avrupa Ligi'ni 3'ü üst üste olmak üzere 5 defa kazanan tek ekip konumunda bulunuyor. Marsilya - Atletico Madrid maçı bu akşam 21:45'te... TRT Spor ve Tivibu Spor 2'dan naklen yayınlanan mücadeleyi Björn Kuipers yönetiyor.

EN GOLCÜ İSİM GRIEZMANN, SIMEONE TRİBÜNDE Atletico Madrid'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü ismi Fransız yıldızı Antoine Griezmann oldu. Griezmann kupada 4 gole imza attı. Saul Niguez 3, Kevin Gamiero, Koke, Diego Costa ve Fernando Torres ikişer, Vitolo ve Angel Correa ise birer kez rakip fileleri havalandırdı. Atletico’da Diego Simeone, aldığı 4 maçlık ceza nedeniyle final karşılaşmasını tribünden takip edecek. Onun yerine yardımcısı German Burgos sahne alacak. Marsilya’da gözler Dimitri Payet, Atletico’da Antonio Griezmann’da olacak. Madrid ekibinde Jose Gimenez ve Vitolo’nun hafif ağrıları bulunurken Marsilya’da Rolando ve Mitroglou’nun TRT 1 durumları henüz netleşmedi.

SEVILLA TARİHE GEÇTİ

Futbolda Avrupa'nın kulüpler bazında 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi, 1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adı altında düzenlenmeye başlandı. Organizasyon, 1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını aldı, 2009'dan bu yana ise UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlendi. Sevilla, 2015-2016 sezonunda kazandığı zaferle Avrupa'nın 2 numaralı kupasını üst üste 3 kez müzesine götüren ilk ekip olarak tarihe geçti. Kupayı toplamda 5 kez kazanan tek takım konumundaki Sevilla, üçer şampiyonluk yaşayan İngiltere'nin Liverpool ve İtalya'nın Inter ile Juventus takımlarının önünde bulunuyor.

Şimdiye dek kupayı kazanan takımlar şöyle:

Sevilla (İspanya) 5, Inter (İtalya) 3, Juventus (İtalya) 3, Liverpool (İngiltere) 3, Borussia Mönchengladbach (Almanya) 2, Feyenoord (Hollanda) 2, Göteborg (İsveç) 2, Parma (İtalya) 2, Real Madrid (İspanya) 2, Tottenham (İngiltere) 2, Porto (Portekiz) 2, Atletico Madrid (İspanya) 2, Ajax (Hollanda) 1, Anderlecht (Belçika) 1, Bayer Leverkusen (Almanya) 1, Bayern Münih (Almanya) 1, CSKA Moskova (Rusya) 1, Eintracht Frankfurt (Almanya) 1, Galatasaray (Türkiye) 1, Ipswich Town (İngiltere) 1, Napoli (İtalya) 1, PSV Eindhoven (Hollanda) 1, Schalke 04 (Almanya) 1, Valencia (İspanya) 1, Zenit (Rusya) 1, Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 1, Chelsea 1 (İngiltere), Manchester United 1 (İngiltere)

GALATASARAY 2000'DE KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

UEFA Kupası'nı kazanan ilk ve tek Türk takımı Galatasaray, bu başarısını 1999-2000 sezonunda gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, o sezon UEFA Kupası'na maç kaybetmeden uzanırken, Kopenhag'daki finalde İngiltere'nin Arsenal takımını penaltı atışları sonucunda 4-1 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı.

