Gelen çalışmalar arasında arzu ettikleri gibi bir marşın ortaya çıkmadığını dile getiren Çapa, "Bunun üzerine kağıt kalemi alarak bir gecede güzel bir şiir yazdım. Balıkesir'de Yörük Türkmenlerin gururu olan sanatçı Ömer Çandır'a da bu şiir için bir beste yapmasını söyledim. Hem 77 yaşındakilere hem de 7 yaşındakilere hitap eden bir beste olmasını istedim." diye konuştu.

Çapa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni neslin kanını kaynatacak, Yörük Türkmen kültürünü anlatacak bir marşın eksikliğini fark ettiğini, bu konuda çalışma yapanlardan bir proje hazırlamalarını istediğini hatırlattı.

Bursa'nın Keles ilçesindeki Kocayayla'da Osmanlı döneminin tarihi atmosferini yansıtan platoda çekimleri tamamlanan klibin, yakın zamanda Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan'dan Bosna Hersek'e, Azerbaycan'dan Makedonya'ya kadar birçok ülkedeki televizyon kanallarında yerini alması bekleniyor.

DENİZ AÇIK - İLKAN TOPRAK - Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Aksakallılar Meclisi Başkanı Niyazi Çapa'nın sözlerini yazdığı, müzisyen Ömer Çandır tarafından bestelenen ve seslendirildiği şenliklerde büyük beğeni kazanan "Yörük Türkmen Marşı" için klip çekildi.

Çapa, bestelenen marşı ilk kez Bilecik'in Söğüt ilçesindeki 737'nci Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde seslendirdiklerini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Birkaç Yörük Türkmen şenliğinde daha sahnede söyledik. Yörük Türkmen Marşı çok ilgi görünce daha geniş kitlelere ulaşması için klibini çekmeye karar verdik. Bursa Keles'teki Kocayayla'da kurulan bir platoda geçen hafta klip çekimini gerçekleştirdik. Klipte rol de aldım. Kanuni Sultan Süleyman'ın at üzerinde savaşırken ve dış temsilcileri karşılarken giydiği kıyafetlerin benzerini kuşandım. Beni ferman yazarken çektiler. Marşımız Yörük Türkmenlerin dombrası olacak. Radyolar ve televizyonlarda ilerleyen günlerde yayınlanacak."

- "Klip Asya'dan Avrupa'ya kadar yayılacak"

Balıkesir'de yaşayan marşın bestecisi müzisyen Ömer Çandır ise marşın Türk dünyasında, Yörük Türkmen camiasında, Balkanlarda, Orta Asya'da birleştirici bir mesaj olacağına inandığını, gençlerin bu marşı çok beğeneceğini vurguladı.

Çandır, marş için çekilen klibe de değinerek, şunları kaydetti: