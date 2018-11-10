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"Marşımız Yörük Türkmenlerin dombrası olacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 12:20 | Son Güncelleme

Eskişehir'de yaşayan Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Aksakallılar Meclisi Başkanı Niyazi Çapa tarafından sözleri yazılan, Balıkesirli müzisyen Ömer Çandır tarafından bestelenen ve seslendirildiği şenliklerde büyük beğeni kazanan "Yörük Türkmen Marşı" için klip çekildi - Söz yazarı Niyazi Çapa: - "Marşımız Yörük Türkmenlerin dombrası olacak. Radyolar ve televizyonlarda ilerleyen günlerde yayınlanacak" - Marşı besteleyen müzisyen Ömer Çandır: - "Aşağı yukarı çekimleri 1,5 ay süren klibimiz Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Bosna Hersek ve Makedonya'da yayınlanacak"

DENİZ AÇIK - İLKAN TOPRAK - Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Aksakallılar Meclisi Başkanı Niyazi Çapa'nın sözlerini yazdığı, müzisyen Ömer Çandır tarafından bestelenen ve seslendirildiği şenliklerde büyük beğeni kazanan "Yörük Türkmen Marşı" için klip çekildi.

Bursa'nın Keles ilçesindeki Kocayayla'da Osmanlı döneminin tarihi atmosferini yansıtan platoda çekimleri tamamlanan klibin, yakın zamanda Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan'dan Bosna Hersek'e, Azerbaycan'dan Makedonya'ya kadar birçok ülkedeki televizyon kanallarında yerini alması bekleniyor.

Çadırların kurulduğu, dönemin kıyafetlerinin özenle seçildiği marşa ait klibin fragmanı ilgi görüyor.

- "Marşımız Yörük Türkmenlerin Dombrası olacak"

Çapa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni neslin kanını kaynatacak, Yörük Türkmen kültürünü anlatacak bir marşın eksikliğini fark ettiğini, bu konuda çalışma yapanlardan bir proje hazırlamalarını istediğini hatırlattı.

Gelen çalışmalar arasında arzu ettikleri gibi bir marşın ortaya çıkmadığını dile getiren Çapa, "Bunun üzerine kağıt kalemi alarak bir gecede güzel bir şiir yazdım. Balıkesir'de Yörük Türkmenlerin gururu olan sanatçı Ömer Çandır'a da bu şiir için bir beste yapmasını söyledim. Hem 77 yaşındakilere hem de 7 yaşındakilere hitap eden bir beste olmasını istedim." diye konuştu.

Çapa, bestelenen marşı ilk kez Bilecik'in Söğüt ilçesindeki 737'nci Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde seslendirdiklerini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Birkaç Yörük Türkmen şenliğinde daha sahnede söyledik. Yörük Türkmen Marşı çok ilgi görünce daha geniş kitlelere ulaşması için klibini çekmeye karar verdik. Bursa Keles'teki Kocayayla'da kurulan bir platoda geçen hafta klip çekimini gerçekleştirdik. Klipte rol de aldım. Kanuni Sultan Süleyman'ın at üzerinde savaşırken ve dış temsilcileri karşılarken giydiği kıyafetlerin benzerini kuşandım. Beni ferman yazarken çektiler. Marşımız Yörük Türkmenlerin dombrası olacak. Radyolar ve televizyonlarda ilerleyen günlerde yayınlanacak."

- "Klip Asya'dan Avrupa'ya kadar yayılacak"

Balıkesir'de yaşayan marşın bestecisi müzisyen Ömer Çandır ise marşın Türk dünyasında, Yörük Türkmen camiasında, Balkanlarda, Orta Asya'da birleştirici bir mesaj olacağına inandığını, gençlerin bu marşı çok beğeneceğini vurguladı.

Çandır, marş için çekilen klibe de değinerek, şunları kaydetti:

"Klibimizi Düşler Serhat, Mustafa Kalıcıoğlu üstlendi. Aşağı yukarı çekimleri 1,5 ay süren klibimiz Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Bosna Hersek ve Makedonya'da yayınlanacak. Bu eserde payım olduğu için gurur duyuyorum. Böyle bir kutsal görev beni çok mutlu etti. Bu klipte bazı milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, dernek başkanlarımız, federasyon başkanlarımız, bacı beylerimiz, delikanlılar ve gençlerimiz var. Film gibi bir klip çektik, ben inanıyorum ki ses getirecek. Birlik beraberlik adına güzel bir iş yaptığımıza inanıyorum ve gurur duyuyorum."

Bu arada, fragmanı hazır olan klibin yakın zamanda yayınlanması planlanıyor.

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