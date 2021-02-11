Mars’ın atmosferinde su buharı bulundu

Keşfin Mars’ta daha önceden yaşam olduğuna dair bir kanıt olabileceği belirtiliyor.İngiliz bilim insanları Mars'ın atmosferinde yaptıkları inceleme sonucu atmosferde hidrojen kalıntıları buldu. İngiltere'deki Open University'den bilim insanları Sciences Advances dergisinde yayımlanan araştırmalarında tespitin Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Rus uzay ajansı Roskosmos'un ortak misyonu ExoMars Gas İzleme Yörünge Aracı'nda bulunan Nomad isimli ölçüm cihazı sayesinde yapıldığını açıkladı.

Araştırma raporunun yazarı astronom Manish Patel "Bu müthiş cihaz bize Mars'ın atmosferindeki su izotoplarının daha önce görülmemiş görüntülerini veriyor" ifadelerini kullandı.

Araştırmaya göre "Mars'ın zaman içinde suyunu nasıl kaybettiği ve tarih içinde Mars'ta yaşanabilirliğin nasıl değiştiği" konusundaki araştırmalarda su izotoplarının ölçümü çok önemli bir etken. Mars'taki vadi ve kurumuş nehir yatakları gezegende bir zamanlar su akışı olduğuna işaret ediyor. Suyun var olması yaşam için gerekli bir koşul.