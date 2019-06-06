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Mars’ın şifresi Karatepe’de çözülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 10:44 | Son Güncelleme

NASA Mars Proje Başkanı Jhon Grotzinger 1999 yılında ziyaret için geldiği Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bulunan son Hitit şehri Karatepe’den etkilenerek Mars’taki bir kratere 2004 yılında Karatepe adını verdi.Kadirlili Tarihçi Yazar Cezmi Yurtsever Mars’ta hayat olabileceği ve su bulunduğuna dair ilk buluntuların adını Kadirli ilçesinde bulunan Karatepe harabelerinden alan Karatepe kraterinden geldiğini ve NASA Mars Proje Başkanı Jhon Grotzinger’in Kadirli ziyareti ile ilgili topladığı bilgi ve belgeleri sokak sergisinden anlattı.Kadirli-Akarca Yaylası yolu üzerinde yol kenarında açtığı sergiye yoğun bir ilgi olduğunu belirten Tarihçi Yazar Cezmi Yurtsever konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "1999 yılında NASA’nın Mars Proje Başkanı Jhon Grotzinger Kadirli’ye geldi.

NASA Mars Proje Başkanı Jhon Grotzinger 1999 yılında ziyaret için geldiği Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bulunan son Hitit şehri Karatepe’den etkilenerek Mars’taki bir kratere 2004 yılında Karatepe adını verdi.
Kadirlili Tarihçi Yazar Cezmi Yurtsever Mars’ta hayat olabileceği ve su bulunduğuna dair ilk buluntuların adını Kadirli ilçesinde bulunan Karatepe harabelerinden alan Karatepe kraterinden geldiğini ve NASA Mars Proje Başkanı Jhon Grotzinger’in Kadirli ziyareti ile ilgili topladığı bilgi ve belgeleri sokak sergisinden anlattı.
Kadirli-Akarca Yaylası yolu üzerinde yol kenarında açtığı sergiye yoğun bir ilgi olduğunu belirten Tarihçi Yazar Cezmi Yurtsever konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "1999 yılında NASA’nın Mars Proje Başkanı Jhon Grotzinger Kadirli’ye geldi. Kadirli’de Karatepe Hitit harabelerini gezdi. Dünyada ilk defa Hitit hiyeroglif yazılarının çözüldüğü Karatepe’den çok etkilenen Jhon Grotzinger Amerika’ya döndüğünde Mars’taki bir kratere Karatepe adını verdi. 2004 yılında Mars’a gönderilen uzay aracı Karatepe kraterinde 3 ay dolaştı. Çok sayıda fotoğraf çekti. 14 bin fotoğraf dünyaya gönderdi. Mars’taki Karatepe krateri Mars’ta hayat var mı yok mu çalışmalarının ilham kaynağı oldu. Çukurova’daki Karatepe Mars’taki Karatepe’nin ilham kaynağı oldu” dedi.

Karatepe
Son Hitit şehri olan Karatepe harabeleri Kadirli’nin güneydoğusunda ilçeye, 22 km, Osmaniye’ye 30 km, uzaklıktadır. Karatepe Geç Hitit Çağında (M.Ö. 8 YY)Adana Ovası Hükümdarı Asativatas tarafından, krallığını kuzeydeki vahşi kavimlere karşı korumak üzere, bir hudut kalesi olarak yaptırılmıştır. Kurucusundan dolayı Asativadaya adını alan bu yer M.Ö. 725-720 tarihlerinde Asur kralı 5 Salamonsor veya M.Ö. 680 yılında Asarhaddon tarafından ele geçirilmiş, yıkılıp yakılmıştır. Dünyada ilk defa Hitit Hiyeroglif yazısı, bir tarafına Finikece diğer tarafına Hititçe yazılı tabletler sayesinde Karatepe’de çözülmüştür.

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