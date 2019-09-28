Mars’ta Hayat Hikaye Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Bilge Çocuk Dergisi’nin uzay bilimlerine ilgi duyan ortaokul öğrencilerinin hayal dünyalarını geliştirmek ve onları yazmaya cesaretlendirme adına Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlediği Mars’ta Hayat Hikâye Yarışması ödülleri İsfanbul Tema Park’ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bütün hayal güçlerini kullanarak uzaydaki yaşam hakkındaki düşüncelerini yazıya aktaran öğrencilerin hikâyeleri sıkı bir eleme sürecinden geçti. Hikayeler, önce kendi ilçelerinde daha sonra kendi illerinde yarıştı. Türkiye genelinde ortaokul öğrencilerinin katıldığı Mars’ta Hayat Hikaye Yarışması’na yapılan binlerce başvuru arasından dereceye giren ilk üç hikaye ödüle layık görüldü. Yedi hikaye ise mansiyon ödülüne hak kazandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dereceye giren öğrencilere ödüllerini vermesinin ardından tarihe bir not düşülmesi adına toplu hatıra fotoğrafı çektirildi. Tören için öğretmenleri refakatinde alana gelen binlerce öğrenci, İsfanbul Tema Park’ın doğal atmosferinde doyasıya eğlendi.

Birinci Elazığ’dan, ikinci Kahramanmaraş’tan, üçüncü Konya’dan

Türkiye genelinden binlerce hikaye başvurusu alınan yarışmada Türkiye derecesine giren hikayeler; Elazığ, Kahramanmaraş ve Konya’dan oldu. Elazığ’dan katılan Yusuf Çağrı Güler’in hikayesi yarışmanın birincisi seçilirken Kahramanmaraş’tan katılan Didem Ülkü Demirci’nin hikayesi ikinci, Konya’dan katılan Nezaket Sena Özgüner’in hikayesi de üçüncü seçildi. Ayrıca 7 kişiye de mansiyon ödülüne hak kazandı. Türkiye birincisine 10 bin TL, ikinciye 7 bin 500 TL, üçüncüye 5 bin TL ödül verilirken mansiyon ödülü alan 7 kişiye de bisiklet hediye edildi. Yarışmaya başvuran tüm hikâyeler kitaplaştırılarak Bilge Çocuk dergisi tarafından okuyucularla buluşturulacak.

Yarışmada birinci olan Yusuf Çağrı Güler, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. İkinci olan Didem Ülkü Demirci ise kendilerine bu imkanı sunan herkese çok teşekkür ettiğini dile getirdi.

"Bu yarışma umutlanmamızın nedenini açıklıyor"

Ödül töreninde öğrencilere kuzularım ve evlatlarım diye hitap eden Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, "Bilge Çocuk Dergisi’nin çocuklar için bir hayat ve hayal hazırlayan bu toplantısında bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Çocukların olduğu yerde onlar konuşmalı, onlar şakımalı, kuşlar cıvıldamalı. Biz burada çocuklarımız ve topraklarımız için varız" dedi.

Selçuk şöyle devam etti: "Çocuklarımızın Mars’la ilgili bir yarışmaya katılıyor olması niye umutlanmamız gerektiğini açıklıyor. İnşallah hep birlikte çok güzel işler yapacağız, yeter ki siz bu ülkeye sahip çıkın ve ülkemizin geleceği için heyecanlanın".