HABER

Mars’ta Hayat Hikaye Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 13:10 | Son Güncelleme

Bilge Çocuk dergisinin uzay biliminin ve gezegenlerin geleceği hususunda bir bilincin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla Türkiye genelindeki ortaokul öğrencilerine yönelik Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlediği Mars’ta Hayat Hikâye Yarışması sonuçlandı.

Mars’ta Hayat Hikaye Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Bilge Çocuk dergisinin uzay biliminin ve gezegenlerin geleceği hususunda bir bilincin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla Türkiye genelindeki ortaokul öğrencilerine yönelik Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlediği Mars’ta Hayat Hikâye Yarışması sonuçlandı. Binlerce öğrencinin uzaya dair hayal güçlerini yansıtan hikayeleriyle katıldığı yarışmada ilk üçe giren öğrencilere ödüllerini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verdi.

Bilge Çocuk Dergisi’nin uzay bilimlerine ilgi duyan ortaokul öğrencilerinin hayal dünyalarını geliştirmek ve onları yazmaya cesaretlendirme adına Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlediği Mars’ta Hayat Hikâye Yarışması ödülleri İsfanbul Tema Park’ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bütün hayal güçlerini kullanarak uzaydaki yaşam hakkındaki düşüncelerini yazıya aktaran öğrencilerin hikâyeleri sıkı bir eleme sürecinden geçti. Hikayeler, önce kendi ilçelerinde daha sonra kendi illerinde yarıştı. Türkiye genelinde ortaokul öğrencilerinin katıldığı Mars’ta Hayat Hikaye Yarışması’na yapılan binlerce başvuru arasından dereceye giren ilk üç hikaye ödüle layık görüldü. Yedi hikaye ise mansiyon ödülüne hak kazandı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dereceye giren öğrencilere ödüllerini vermesinin ardından tarihe bir not düşülmesi adına toplu hatıra fotoğrafı çektirildi. Tören için öğretmenleri refakatinde alana gelen binlerce öğrenci, İsfanbul Tema Park’ın doğal atmosferinde doyasıya eğlendi.

Birinci Elazığ’dan, ikinci Kahramanmaraş’tan, üçüncü Konya’dan
Türkiye genelinden binlerce hikaye başvurusu alınan yarışmada Türkiye derecesine giren hikayeler; Elazığ, Kahramanmaraş ve Konya’dan oldu. Elazığ’dan katılan Yusuf Çağrı Güler’in hikayesi yarışmanın birincisi seçilirken Kahramanmaraş’tan katılan Didem Ülkü Demirci’nin hikayesi ikinci, Konya’dan katılan Nezaket Sena Özgüner’in hikayesi de üçüncü seçildi. Ayrıca 7 kişiye de mansiyon ödülüne hak kazandı. Türkiye birincisine 10 bin TL, ikinciye 7 bin 500 TL, üçüncüye 5 bin TL ödül verilirken mansiyon ödülü alan 7 kişiye de bisiklet hediye edildi. Yarışmaya başvuran tüm hikâyeler kitaplaştırılarak Bilge Çocuk dergisi tarafından okuyucularla buluşturulacak.
Yarışmada birinci olan Yusuf Çağrı Güler, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. İkinci olan Didem Ülkü Demirci ise kendilerine bu imkanı sunan herkese çok teşekkür ettiğini dile getirdi.

"Bu yarışma umutlanmamızın nedenini açıklıyor"
Ödül töreninde öğrencilere kuzularım ve evlatlarım diye hitap eden Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, "Bilge Çocuk Dergisi’nin çocuklar için bir hayat ve hayal hazırlayan bu toplantısında bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Çocukların olduğu yerde onlar konuşmalı, onlar şakımalı, kuşlar cıvıldamalı. Biz burada çocuklarımız ve topraklarımız için varız" dedi.
Selçuk şöyle devam etti: "Çocuklarımızın Mars’la ilgili bir yarışmaya katılıyor olması niye umutlanmamız gerektiğini açıklıyor. İnşallah hep birlikte çok güzel işler yapacağız, yeter ki siz bu ülkeye sahip çıkın ve ülkemizin geleceği için heyecanlanın".

"Çocuklarımız nesliminizin devamı ülkemizin geleceği"
Albayrak Holding CEO’su Ömer Bolat ise "Bugün çok güzel bir hava var pırıl pırıl bir gün ve onu tamamlayan binlerce bilge çocuk burada. Çocuklar ailelerin meyvesi ailenin neslimizin ve ülkemizin devamı. Çocuk taze bir çiçek. Çocuğu itina ve sevgiyle yetiştirmek gerek" diye konuştu.
Çocuğun yetiştirilmesinin önce aile sonra eğitim camiasının daha sonra ise devletimizin sorumluluğunda olduğunu kaydeden Bolat, "Bizim için bu yarışma değil sosyal sorumluluk projesiydi onun için emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Bu güzel yarışmada bizimle işbirliği yapan Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’a çok teşekkür ediyoruz, hikaye kalem alan öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.
Bolat, "İnsan kıskanan bir varlıktır, bunun tek istisnası anneler ve babalardır ve çocuklarını asla kıskanmazlar. Anneler babalar onların iyi yerlerde olmalarını ister" dedi.

Yarışma geleneksel bir hale gelecek
Ödül töreninde yaklaşık ben bin öğrenciyi ağırladıklarını ve bundan büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Albayrak Medya Grubu Genel Müdürü Abdullah Hanönü, "Mars’ta Hayat Hikaye Yarışması çocuklarımızın hayal dünyalarının ve yazma becerilerinin gelişimi için önemli bir sosyal sorumluluk projesi. Bu anlamda bu projede emeği olan herkse çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın bugün İsfanful Tema Park alanında doyasıyla eğlenecek, çocuklarımız için çok güzel bir gün ve alan hazırladık" dedi.
Yarışmanın büyük ilgi topladığını belirten Hanönü, "Bu yarışmayı geleceğimizin teminatı çocuklarımız için her sene yapılacak şekilde geleneksel bir hale getireceğiz. Bir daha yarışmamızın içeriği zamanı sosyal medya hesaplarımızdan takip edilebilir" diye konuştu.

Hikayeler kitaplaştırılacak
Yarışmaya başvurular 2 Mayıs-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında alınmıştı. Jüri değerlendirmesinin ardından dereceye giren hikâyelerin ödülleri bugün İsfanbul Tema Park’ta düzenlenen törende sahiplerine verildi. Öğrenciler ödüllerini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un elinden aldı. Yarışmaya başvuran tüm hikâyeler kitaplaştırılarak Bilge Çocuk dergisi tarafından okuyucularla buluşturulacak.

Antalya'da nefes kesen operasyon! Böyle yakalandıAntalya'da nefes kesen operasyon! Böyle yakalandı
İsot Festivali renkli görüntülerle başladıİsot Festivali renkli görüntülerle başladı
Bakan Kurum, Bodrum'da yıkım için süre verilen o yapıları denetlediBakan Kurum, Bodrum'da yıkım için süre verilen o yapıları denetledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı faizleri düştü!

Kredi kartı faizleri düştü!

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması! 'Ankara bu isteğinde...'

Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması! 'Ankara bu isteğinde...'

Bursa'da baltalı dehşet! 'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

Bursa'da baltalı dehşet! 'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki depreme neden olan fay hattıyla ilgili flaş açıklama

İstanbul'daki depreme neden olay fay hattıyla ilgili açıklama

Türkiye ve ABD'nin 7'nci ortak hava devriyesi gerçekleştirildi

Türk ve ABD helikopterleri Suriye üzerinde!

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Son dakika! Bakan Kurum duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

Ev sahibi şoka girdi! Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip zarar verdi

Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip zarar verdi

Son dakika... Artvin'de sel ve heyelan

Artvin'de sel ve heyelan

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.