Mars'ta İlk Helikopter Uçuşu Başarıyla Tamamlandı

NASA'nın geliştirdiği minyatür helikopter Ingenuity, Pazartesi günü Mars yüzeyinde başarılı bir kalkış ve iniş gerçekleştirdi. Böylelikle ilk kez Dünya dışında bir başka gezegen yüzeyinde bir hava aracı, kontrollu bir uçuşu başarıyla tamamlamış oldu.

NASA, çift motorlu Ingenuity'nin Mars yüzeyindeki uçuşunun başarısının, Mars'ın yanısıra Venüs ve Satürn'ün uydusu Titan gibi güneş sistemindeki diğer noktaların farklı ve yeni yöntemlerle keşfinin önünü açacağını bildirdi.

NASA'nın Los Angeles yakınlarındaki Jet İtki Laboratuvarı'ndan (Jet Propulsion Laboratory) yetkililer, Mars'tan genel verilerin, güneş enerjisiyle çalışan 1,8 kilogram ağırlığındaki mini helikopterin 40 saniyelik uçuşunu planlanandan üç saat erken gerçekleştirdiğini doğrulamasını sevinçle karşıladı.

Pervaneli robot hava aracı Ingenuity, Mars yüzeyinden 3 metre yükselerek yarım dakika boyunca havada asılı kalmak ve dört ayağı üzerinde yeniden yüzeye inmek üzere programlanmıştı.

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı tarafından canlı yayınlanan uçuş sırasında yaptığı sunumda uçuştan alınan ilk görüntüler de paylaşıldı.