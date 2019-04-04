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Mars’taki insansız aracın benzerini yapan liseliler ödül aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 09:00 | Son Güncelleme

Bursa’da 13 liseli öğrencinin yerli yazılımla ürettiği Mars’taki insansız robotun benzeri, uluslararası yarışmada derece aldı.Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencileri İstanbul’da düzenlenen uluslararası First Robotics Compettion yarışmasında yaptıkları robotla 4’üncülük ödülünün sahibi oldu.

Bursa’da 13 liseli öğrencinin yerli yazılımla ürettiği Mars’taki insansız robotun benzeri, uluslararası yarışmada derece aldı.
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencileri İstanbul’da düzenlenen uluslararası First Robotics Compettion yarışmasında yaptıkları robotla 4’üncülük ödülünün sahibi oldu. Uluslararası yarışmanın 6 hafta önce okullara konusu bildirildi. Öğrencilerin belirtilen konu üzerinden yarışmaya katılması isteniyor. Liseliler 6 haftada istenilen robotu yapıp yarışmaya katıldı. Burada yarışan robotlar jüri tarafından belirlenip ödüllendirildi. Dünyanın her yerinden liselilerin katıldığı prestiji yüksek yarışmaya Bursa’dan katılan liseliler 4‘üncülük ödülü alarak Türkiye’nin gururu oldu.
Uzayda dışarıdan yönlendirmeyle kargo taşımacılığı yapan robotlar kategorisinde Bursa Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri onlarca lise arasından sıyrılıp ödül aldı.
Ödül alan öğrencilerin takım lideri olan Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Öğretmeni Taner Ünal, “Uluslararası bir yarışma olan First Robotics Compettion yarışmasına katıldık. Bu yarışmada robotumuzla güzel ödüller aldık. Bu yarışmaya dünyanın her yerinden okullar katılıyor. Bu ödülü Bursa’ya getirdiğimiz için çok mutluyuz” dedi.
Robotu yapan 13 kişilik grupta bulunan öğrenci Ahmet Sönmez, “Robotumuz, belirlenen yüksekliğe kendi başına çıkıp aldığı malzemeyi belirli yüksekliğe atabiliyor. Bu robotu Mars’ta kullanılan robotların alternatifi olarak yaptık. Bu robot geliştirilerek uzayda insansız şekilde kullanılabilir” şeklinde konuştu.

Mars’taki insansız aracın benzerini yapan liseliler ödül aldı

Mars’taki insansız aracın benzerini yapan liseliler ödül aldı

Mars’taki insansız aracın benzerini yapan liseliler ödül aldı

Mars’taki insansız aracın benzerini yapan liseliler ödül aldı

Mars’taki insansız aracın benzerini yapan liseliler ödül aldı

Mars’taki insansız aracın benzerini yapan liseliler ödül aldı

Mars’taki insansız aracın benzerini yapan liseliler ödül aldı

Mars’taki insansız aracın benzerini yapan liseliler ödül aldı

Mars’taki insansız aracın benzerini yapan liseliler ödül aldı

Mars’taki insansız aracın benzerini yapan liseliler ödül aldı

Mars’taki insansız aracın benzerini yapan liseliler ödül aldı

Mars’taki insansız aracın benzerini yapan liseliler ödül aldı

Mars’taki insansız aracın benzerini yapan liseliler ödül aldı
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