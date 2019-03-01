HABER

Mart 2019 Dünya Gündemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 09:03 | Son Güncelleme

Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki gün sürecek AB Liderler Zirvesi, Brüksel Suriye Konferansı ve Türkiye-AB Ortaklık Konseyi toplantısı, mart ayında gündemin öne çıkan başlıkları oldu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki gün sürecek AB Liderler Zirvesi, Brüksel Suriye Konferansı ve Türkiye-AB Ortaklık Konseyi toplantısı mart ayında önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

Mart ayında uluslararası gündemin öne çıkan bazı başlıkları şöyle:

1 Mart:

- Fransa ve Almanya ilk kez ortak Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Başkanlığı yapacak.

- Avustralya'da üç gün sürecek Uluslararası Avalon Havacılık Fuarı düzenlenecek.

2 Mart:

- Malezya'da Semenyih bölgesinde milletvekilliği ara seçimleri yapılacak.

5 Mart:

- Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Ulaşım, Telekomünikasyon ve Enerji Konseyi ile AB Çevre Konseyi toplanacak.

- İngiltere'nin başkenti Londra'da Olympia Fuar Merkezi'nde Dünya Terörle Mücadele Kongresi yapılacak.

7 Mart:

- ABD Başkanı Donald Trump, Çekya Başbakanı Andrej Babis ile Beyaz Saray'da görüşecek.

- Almanya'nın Frankfurt kentinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Toplantısı düzenlenecek.

- Brüksel'de AB Adalet ve İçişleri Konseyi toplanacak.

8 Mart:

- Dünyanın birçok yerinde Dünya Kadınlar Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

9 Mart:

- Nijerya'da eyalet seçimleri yapılacak.

11 Mart:

- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cibuti'ye resmi ziyarette bulunacak.

- Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu, Strazburg'da toplanacak.

12 Mart:

- Brüksel'de AB Ekonomik ve Mali İşler Konseyi toplanacak.

- İki gün sürecek Brüksel Suriye Konferansı düzenlenecek.

- Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Etiyopya'yı ziyaret edecek.

- Londra Kitap Fuarı düzenlenecek.

13 Mart:

- Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kenya'yı ziyaret edecek.

15 Mart:

- Türkiye-AB Ortaklık Konseyi toplantısı düzenlenecek.

18 Mart:

- AB Dışişleri Konseyi Brüksel'de bir araya gelecek.

19 Mart:

- Brüksel'de AB Genel İşler Konseyi toplanacak.

20 Mart:

- Hollanda'da eyalet seçimleri yapılacak.

21 Mart:

- Brüksel'de iki gün sürecek AB Liderler Zirvesi düzenlenecek.

24 Mart:

- Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) Yıllık Toplantısı Washington'da düzenlenecek.

- İtalya'nın Basilicata bölgesinde bölgesel yönetim seçimleri yapılacak.

27 Mart:

- Washington ve New York'ta Müslüman Kadınlar Günü ile ilgili etkinlikler düzenlenecek.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Bahadır: Muhalefet partilerine oranla çok fazla kadın meclis üyemiz varAK Parti Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Bahadır: Muhalefet partilerine oranla çok fazla kadın meclis üyemiz var
Bayrampaşa'da servis midibüsü devrildi! Bayrampaşa'da servis midibüsü devrildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dünya gündemi mart 2019

En Çok Okunan Haberler

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

ABD, Usame bin Ladin'in oğlunun başına 1 milyon dolar ödül koydu

ABD, Usame bin Ladin'in oğlunun başına 1 milyon dolar ödül koydu

Bakan Soylu: İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık

Bakan Soylu: İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık

Hadise ilginç paylaşımlarıyla dikkat çekti!

Hadise ilginç paylaşımlarıyla dikkat çekti!

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

PTT Genel Müdürü görevden alındı

PTT Genel Müdürü görevden alındı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Afyonkarahisar'da 15 kişilik işe 1040 başvuru

Afyonkarahisar'da 15 kişilik işe 1040 başvuru

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bitlis'te polislerin midibüsü devrildi: 13 yaralı

Bitlis'te polislerin midibüsü devrildi: 13 yaralı

Bir ilk oldu! Doğubeyazıt Meryem'i konuşuyor

Bir ilk oldu! Doğubeyazıt Meryem'i konuşuyor

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Günlük burç yorumları 1 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

Mart ayında burçlar!

Bu resimde kaç tane hayvan var?

Bu resimde kaç tane hayvan var?

Bayrampaşa'da servis midibüsü devrildi!

Bayrampaşa'da servis midibüsü devrildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.