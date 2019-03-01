Mart 2019 Dünya Gündemi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki gün sürecek AB Liderler Zirvesi, Brüksel Suriye Konferansı ve Türkiye-AB Ortaklık Konseyi toplantısı mart ayında önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

Mart ayında uluslararası gündemin öne çıkan bazı başlıkları şöyle:

1 Mart:

- Fransa ve Almanya ilk kez ortak Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Başkanlığı yapacak.

- Avustralya'da üç gün sürecek Uluslararası Avalon Havacılık Fuarı düzenlenecek.

2 Mart:

- Malezya'da Semenyih bölgesinde milletvekilliği ara seçimleri yapılacak.

5 Mart:

- Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Ulaşım, Telekomünikasyon ve Enerji Konseyi ile AB Çevre Konseyi toplanacak.

- İngiltere'nin başkenti Londra'da Olympia Fuar Merkezi'nde Dünya Terörle Mücadele Kongresi yapılacak.

7 Mart:

- ABD Başkanı Donald Trump, Çekya Başbakanı Andrej Babis ile Beyaz Saray'da görüşecek.

- Almanya'nın Frankfurt kentinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Toplantısı düzenlenecek.

- Brüksel'de AB Adalet ve İçişleri Konseyi toplanacak.

8 Mart:

- Dünyanın birçok yerinde Dünya Kadınlar Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.