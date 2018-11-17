Cumhurbaşkanı Erdoğan ters köşe yapabilir! Son Mart 2019 seçim anketi sonucunda sürpriz isim

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, yerel seçimlerde aday gösterilecek isimler AK Parti kulislerinin ana gündem maddesi haline geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmayları ile yaptığı belediye başkan adayları toplantısında, İstanbul, Ankara ve İzmir'le ilgili 'mevcut durum' üzerinden değerlendirme yapıldığı, yeni adaylar konusunda bir müzakerenin olmadığı öğrenildi.

Ancak, İstanbul için ismi en çok konuşulanlardan biri olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım'la ilgili farklı değerlendirmeler yapılıyor. AK Parti kaynakları, "Cumhurbaşkanımız, İstanbul için bir risk görmezse, Binali Bey'i yerinden oynatmaz. Şu anda da AK Parti açısından İstanbul'da bir risk söz konusu değil. Anketlerde, 45-50 bandındayız" değerlendirmesi yaptı.

SOYLU VE MÜEZZİNOĞLU'NUN ADAYLIĞI



Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adı hem Ankara hem de İstanbul için dillendirilirken, eski bakanlardan Mehmet Müezzinoğlu da Bursa ve İstanbul için konuşuluyor. Soylu'nun tüm bu tartışmaların dışında kalarak, 'bakanlık görevini sürdürmek' istediği belirtiliyor. Müezzinoğlu'nun İstanbul yerine Bursa için şansının daha fazla olduğu yorumu yapılıyor.