HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ters köşe yapabilir! Son Mart 2019 seçim anketi sonucunda sürpriz isim

SEÇİM HABERLERİ  | 17.11.2018 10:23 | Son Güncelleme

AK Parti'de 3 dönem kuralına takılan belediye başkanlarının büyük bölümünün yeniden aday olmak istediği ve bu niyetlerini genel merkeze bildirdikleri öğrenildi. AK Parti'nin Mart 2019 yerel seçime yönelik yaptırdığı son anket sonucunda ise Kadir Topbaş'ın isminin çıktığı belirtildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul için başka bir adayı gündeme getirebileceği öne sürülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ters köşe yapabilir! Son Mart 2019 seçim anketi sonucunda sürpriz isim

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, yerel seçimlerde aday gösterilecek isimler AK Parti kulislerinin ana gündem maddesi haline geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmayları ile yaptığı belediye başkan adayları toplantısında, İstanbul, Ankara ve İzmir'le ilgili 'mevcut durum' üzerinden değerlendirme yapıldığı, yeni adaylar konusunda bir müzakerenin olmadığı öğrenildi.

Ancak, İstanbul için ismi en çok konuşulanlardan biri olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım'la ilgili farklı değerlendirmeler yapılıyor. AK Parti kaynakları, "Cumhurbaşkanımız, İstanbul için bir risk görmezse, Binali Bey'i yerinden oynatmaz. Şu anda da AK Parti açısından İstanbul'da bir risk söz konusu değil. Anketlerde, 45-50 bandındayız" değerlendirmesi yaptı.

SOYLU VE MÜEZZİNOĞLU'NUN ADAYLIĞI

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adı hem Ankara hem de İstanbul için dillendirilirken, eski bakanlardan Mehmet Müezzinoğlu da Bursa ve İstanbul için konuşuluyor. Soylu'nun tüm bu tartışmaların dışında kalarak, 'bakanlık görevini sürdürmek' istediği belirtiliyor. Müezzinoğlu'nun İstanbul yerine Bursa için şansının daha fazla olduğu yorumu yapılıyor.

ERDOĞAN SÜRPRİZ YAPABİLİR

AK Parti'nin yaptırdığı anketlerde, İstanbul için sürpriz bir şekilde eski başkan Kadir Topbaş'ın da adının çıktığı ileri sürüldü. AK Parti kurmayları, Cumhurbaşkanın 'Ters köşe' yaparak, kamuoyunda tartışılan bu isimlerin dışındaki başka bir adayı da gündeme getirebileceğini belirtiliyor.

YENİDEN ADAYLAR

Bu arada 3 dönem kuralına takılan belediye başkanlarının büyük bölümünün yeniden aday olmak istediği ve bu niyetlerini genel merkeze bildirdikleri öğrenildi. İstanbul'un üç dönemlik 8 ilçe belediye başkanından biri hariç diğerlerinin adaylık başvurusu yaptığı belirtiliyor. AK Parti kurmaylarına göre, 3 dönemlik başkanların neredeyse tamamına yakının yeniden aday yapılması ihtimali bulunmuyor.

Üç dönem kuralının işleyeceğini açıklayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bazı yerlerde bu kurala takılan isimlerin devam etmesi görüşü çıkarsa MYK'da görüşüleceğini, bir elin parmakları kadar isimlerin devamı yönünde bir kararın çıkabileceğini bildirdi.

Üç dönemi doldurmuş olanların başka görevlerde değerlendirilebileceğine dikkati çeken Özhaseki, "İstanbul için 39 ilçe var, 8 arkadaşımız orada 3 dönemi dolduruyor. Bu arkadaşlarımızın bazılarına başka ilçelerde veya başka illerde, bulundukları şehirlerde görev verebiliriz" ifadelerini kullandı.

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...
Fatih Altaylı'dan Mansur Yavaş bombası: Kusura bakmasın! YayınlıyorumFatih Altaylı'dan Mansur Yavaş bombası: Kusura bakmasın! Yayınlıyorum
Çok çarpıcı anket! Çok çarpıcı sonuçlarÇok çarpıcı anket! Çok çarpıcı sonuçlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ak parti seçim sonuçları yerel seçim seçim 2019 Seçim anketi anket sonucu Kadir Topbaş

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Fatih Altaylı'dan Mansur Yavaş bombası: Kusura bakmasın! Yayınlıyorum

Fatih Altaylı'dan Mansur Yavaş bombası: Kusura bakmasın! Yayınlıyorum

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Seda Akgül'den ilginç paylaşım 'Çirkin ya da yaşlı deyin. Ev halim böyle'

Seda Akgül'den ilginç paylaşım 'Çirkin ya da yaşlı deyin. Ev halim böyle'

Katil zanlısından kan donduran yanıt: Zevkten öldürdüm

Katil zanlısından kan donduran yanıt: Zevkten öldürdüm

İlginizi Çekebilir

Çok çarpıcı anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Çok çarpıcı anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İstanbul anketinde çarpıcı sonuçlar! Dikkat çeken oy farkı...

İstanbul anketinde çarpıcı sonuçlar! Dikkat çeken oy farkı...

MHP'nin yerel seçimdeki başkan adayları açıklandı! İşte belirlenen o isimler...

MHP'nin yerel seçimdeki başkan adayları açıklandı! İşte belirlenen o isimler...

Gündemi sallayacak anket! AK Parti'ye kötü haber! MHP ve İYİ Parti ise...

Gündemi sallayacak anket! AK Parti'ye kötü haber! MHP ve İYİ Parti ise...

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

Okuyucu Yorumları 15 yorum
AKP için kimi aday gösterirse göstersinler asla RTE'nin kararları dışında başikanlık yapamaaaz. ŞEHİR İNSANININ SEÇTİĞİNİ CEBREN İSTİFA ETTİRENDE RTE olduğuna göre MAHALLİ DARBEYİ YAPAN BİR PARTİ VE LİDERİNE OY VEREN ÜLKESİNE-DEVLETİNE,DEMOKRASİ VE CUMHURİYETİNE VE VE KENDİNE İHANET ETMİŞTİİİİR.
adam muhtarları bile belirliyor bu nasıl bir hırs abi git torunlarına vakit geçir hayatını yaşa..
Kitlerdeki taşeronlara verdiğiniz kadro sözünü tutun. Hani o iş tamamdı. Kadro yoksa işi bırakıyorum o zaman
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Altaylı'dan Mansur Yavaş bombası: Kusura bakmasın! Yayınlıyorum

Fatih Altaylı'dan Mansur Yavaş bombası: Kusura bakmasın! Yayınlıyorum

Çok çarpıcı anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Çok çarpıcı anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Erdoğan'dan seçim anketi talimatı! Anket sonucu özel raporu masasında...

Erdoğan'dan seçim anketi talimatı! Anket sonucu özel raporu masasında...

Mahmut Özgener AK Parti'den aday olmak istiyor ancak ailesi direniyor iddiası!

Mahmut Özgener AK Parti'den aday olmak istiyor ancak ailesi direniyor iddiası!

İYİ Partili Yücel'den çok konuşulacak yerel seçim açıklaması!

İYİ Partili Yücel'den çok konuşulacak yerel seçim açıklaması!

Muharrem İnce'den İstanbul adaylığı açıklaması! Çağrıda bulundu

Muharrem İnce'den İstanbul adaylığı açıklaması! Çağrıda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.