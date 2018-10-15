Mart 2019 seçimleri öncesi son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

ORC Araştırma Şirketi, 7-13 Ekim 2018 tarihleri arasında 5186 katılımcı ile yüzyüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilen yerel seçim oy tercihleri araştırmasının sonuçlarını açıkladı.
MHP'NİN YÜKSELİŞİ
Anket sonuçlarında MHP'nin oylarındaki yükseliş dikkat çekti.
Türkiye geneli için yapılan ankette şu sonuçlar çıktı;
AK PARTİ %32,4
CHP %23,9
MHP %15,7
HDP %5,1
İYİ PARTİ %2,4
DIĞER %0,9
ADAYA BAĞLI/KARARSIZ %19,6
MART 2019'DA YAPILACAK OLAN YEREL SECİMLERDE OY VERMEYİ DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ PARTİ HANGİSİDİR? (TÜRKİYE GENELİ)— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) 15 Ekim 2018
AK PARTİ %32,4
CHP %23,9
MHP %15,7
HDP %5,1
İYİ PARTİ %2,4
DIĞER %0,9
ADAYA BAĞLI/KARARSIZ %19,6
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