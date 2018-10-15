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Mart 2019 seçimleri öncesi son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.10.2018 14:33 | Son Güncelleme

ORC Araştırma Şirketi, Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde yapılan son anketin sonuçlarını paylaştı. Ankette, Türkiye genelinde AK Parti yüzde 32.4, CHP yüzde 23.9, MHP 15.7, HDP 5.1, İYİ Parti ise yüzde 2.4 olarak çıktı.

Mart 2019 seçimleri öncesi son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

ORC Araştırma Şirketi, 7-13 Ekim 2018 tarihleri arasında 5186 katılımcı ile yüzyüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilen yerel seçim oy tercihleri araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

MHP'NİN YÜKSELİŞİ

Anket sonuçlarında MHP'nin oylarındaki yükseliş dikkat çekti.

Türkiye geneli için yapılan ankette şu sonuçlar çıktı;

AK PARTİ %32,4
CHP %23,9
MHP %15,7
HDP %5,1
İYİ PARTİ %2,4
DIĞER %0,9
ADAYA BAĞLI/KARARSIZ %19,6


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Okuyucu Yorumları 7 yorum
ak parti %55 MHP %15 Diğerleri tiri viri, çok da tin...
eski bir akpli olarak akp böyle giderse 25 zor alır. Ben ve benim gibiler daha oy moy vermez. Çok oy kaybettin reis çok oyy
önce KYUUM ları sandığa gömelim.sonrası Allah kerim
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