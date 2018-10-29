HABER

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.10.2018 07:44 | Son Güncelleme

Mart 2019 yerel seçim anketleri gelmeye başladı. Son olarak AK Parti tarafından yapılan yerel seçim anketinde kararsızların oranını yüzde 20 arttığı dikkat çekti.

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti tarafından Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair yaptırılan anketi değerlendirdi. Kararsızların oranının yüzde 20 arttığına dikkati çeken Selvi, "Seçimlere giderken AK Parti bir yandan muhalefetle, diğer taraftan ekonomiyle mücadele etme durumunda" dedi.

Abdulkadir Selvi, "Cumhurbaşkanı o kritik uyarıyı neden yaptı?" başlığıyla yayımlanan yazısında yerel seçimlere dair edindiği kulis bilgilerini paylaştı.

"Bu seçimlerde iktidar ve muhalefetin adaylarına odaklandık ancak seçim kazanmak için bir gösterge daha önplana çıkmaya başladı" diyen Selvi, şöyle devam etti:

Ekonomiyi kast ediyorum. AK Parti'nin yaptırdığı kamuoyu araştırmalarında ekonomi birinci sırada gelirken, onu eğitim, işsizlik ve terör takip ediyor. Terörde gerileme umut verici ancak ekonominin diğer başlıklara göre açık ara önde olduğunu söylemek mümkün. Bir gösterge daha var. O da kararsızların oranındaki artış. Yerel seçimlere 5 ay kalmasına ve aday isimlerinin konuşulmaya başlanmasına rağmen kararsızların oranı yüzde 20 seviyesini geçmiş durumda. Seçimlere giderken AK Parti bir yandan muhalefetle, diğer taraftan ekonomiyle mücadele etme durumunda.

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Cumhurbaşkanı Hükümeti Kabinesi'nde revizyon mu yapılacak? Kulisleri hareketlendiren iddia!Cumhurbaşkanı Hükümeti Kabinesi'nde revizyon mu yapılacak? Kulisleri hareketlendiren iddia!
BBP yerel seçimlere kendi ad ve amblemiyle girecekBBP yerel seçimlere kendi ad ve amblemiyle girecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yerel seçim mart 2019 ak parti abdulkadir selvi oy oranı

En Çok Okunan Haberler

Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkından ilk kare! Aile fotoğrafına girdi

Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkından ilk kare! Aile fotoğrafına girdi

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi açıkladı! Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumu nasıl?

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi açıkladı! Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumu nasıl?

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü!

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Hükümeti Kabinesi'nde revizyon mu yapılacak? Kulisleri hareketlendiren iddia!

Cumhurbaşkanı Hükümeti Kabinesi'nde revizyon mu yapılacak? Kulisleri hareketlendiren iddia!

BBP yerel seçimlere kendi ad ve amblemiyle girecek

BBP yerel seçimlere kendi ad ve amblemiyle girecek

TBMM Başkanı Yıldırım'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

TBMM Başkanı Yıldırım'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

Başkan Ertürk’ten 29 Ekim mesajı

Başkan Ertürk’ten 29 Ekim mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.