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Mart ayı dış ticaret rakamları açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 12:06 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: (2) - "Politikalarımız, stratejilerimiz ve müdahalelerimizle Türkiye'nin dış ticaretinin ülke için büyük bir değer olması amacıyla devamlı çalışıyoruz" - "2019 yılı bizim icraat yılımız olacaktır" - "Küresel ekonomideki rüzgarlar hız kesti, ihracatçı ülkelerin yelkenlerini artık eskisi gibi şişirmiyor ama biz yolumuza hızla devam etmek zorundayız ve ediyoruz"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin dış ticaretinin ülke için büyük bir değer olması amacıyla devamlı çalıştıklarını belirterek, "2019 yılı bizim icraat yılımız olacaktır." dedi.

Pekcan, Bakanlıkta, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Seçim sonrası Türkiye gündeminin ekonomiye odaklandığına işaret eden Pekcan, ekonominin her alanında önemli adımlara imza atmak üzere gayret gösterdiklerini söyledi.

Pekcan, bakanlık olarak aylık verileri gün gün, saat saat takip ettiklerini ve değerlendirdiklerini vurgulayarak, "Politikalarımız, stratejilerimiz ve müdahalelerimizle Türkiye'nin dış ticaretinin ülke için büyük bir değer olması amacıyla devamlı çalışıyoruz." diye konuştu.

Dış ticaretin küresel ekonomiden etkilendiği kadar küresel ekonomiyi de etkileyen bir unsur olduğuna dikkati çeken Pekcan, şöyle devam etti:

"Küresel ticaretin küresel ekonomiye oranı azalıyor. Korumacılık önlemleri artarak devam ediyor. Maalesef son bir ayda, küresel ekonomide belirsizlik olarak saydığımız hiçbir faktörde olumlu bir gelişme yaşanmadı. ABD-Çin ticaret uyuşmazlığı, yavaşlayan Avrupa ekonomisi ve Brexit belirsizliği küresel ticareti olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kısacası, küresel ekonomideki rüzgarlar hız kesti, ihracatçı ülkelerin yelkenlerini artık eskisi gibi şişirmiyor ama biz yolumuza hızla devam etmek zorundayız ve ediyoruz."

- "Dış ticaretin milli gelire oranında rekor"

Pekcan, Türkiye'nin dış ticaretinin milli gelire oranında geçen ay bir rekor yakalanacağını öngördüklerini ve martta dış ticaretin milli gelire oranının yüzde 50'yi bulduğunu bildirdi.

Geçen yılın son çeyreğindeki büyüme rakamlarına göre net ihracatın büyümeye 9,7 puan katkı sağladığına işaret eden Pekcan, küresel ekonomideki tüm olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisinin 2018'de yüzde 2,6 büyüdüğünü hatırlattı.

Pekcan, net ihracatın Türkiye ekonomisine geçen yılki katkısının yüzde 4,2 olduğunu belirterek, "Bu rakamlar da gösteriyor ki ihracat, Türk ekonomisinin en önemli güç kaynaklarından biri hale gelmiştir." ifadesini kullandı.

- AB'nin ihracattaki payı yüzde 48,9 oldu

Pekcan, bazı hedef pazarlara yönelik ihracat rakamlarını da paylaşarak, martta en fazla ihracat yapılan ilk iki ülkenin Almanya ve İngiltere olduğunu, martta toplam ihracat içinde Avrupa Birliği'ne ihracatın payının yüzde 48,9 olarak kaydedildiğini söyledi.

Küresel ekonomideki göstergeler ne olursa olsun bu yıla yönelik stratejilerini birer birer uygulamaya başladıklarını vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti:

"Tarihe baktığımızda İpek Yolu'nu, Baharat Yolu'nu, coğrafi keşifleri görürüz. Güçlü ekonomilerin temelinde ihracat olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda yüksek gelirli ülkeler ligine yükselebilmesi için küresel piyasalarda başarılı olmak zorundayız. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak stratejilerimizi ve politikalarımızı bu doğrultuda geliştiriyoruz."

Pekcan, Türkiye'nin mevzuatını sadeleştirmesi ve yeni ticari pazarlardaki yoğun çalışmalarda başarılı olması gerektiğini belirterek, "Ticaret Bakanlığı olarak bu alanlara odaklandık. 2019 yılı bizim icraat yılımız olacaktır." dedi.

(Bitti)

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Dış Ticaret Mart Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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