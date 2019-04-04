Mart ayı dış ticaret rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin dış ticaretinin ülke için büyük bir değer olması amacıyla devamlı çalıştıklarını belirterek, "2019 yılı bizim icraat yılımız olacaktır." dedi.

Pekcan, Bakanlıkta, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Seçim sonrası Türkiye gündeminin ekonomiye odaklandığına işaret eden Pekcan, ekonominin her alanında önemli adımlara imza atmak üzere gayret gösterdiklerini söyledi.

Pekcan, bakanlık olarak aylık verileri gün gün, saat saat takip ettiklerini ve değerlendirdiklerini vurgulayarak, "Politikalarımız, stratejilerimiz ve müdahalelerimizle Türkiye'nin dış ticaretinin ülke için büyük bir değer olması amacıyla devamlı çalışıyoruz." diye konuştu.

Dış ticaretin küresel ekonomiden etkilendiği kadar küresel ekonomiyi de etkileyen bir unsur olduğuna dikkati çeken Pekcan, şöyle devam etti:

"Küresel ticaretin küresel ekonomiye oranı azalıyor. Korumacılık önlemleri artarak devam ediyor. Maalesef son bir ayda, küresel ekonomide belirsizlik olarak saydığımız hiçbir faktörde olumlu bir gelişme yaşanmadı. ABD-Çin ticaret uyuşmazlığı, yavaşlayan Avrupa ekonomisi ve Brexit belirsizliği küresel ticareti olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kısacası, küresel ekonomideki rüzgarlar hız kesti, ihracatçı ülkelerin yelkenlerini artık eskisi gibi şişirmiyor ama biz yolumuza hızla devam etmek zorundayız ve ediyoruz."