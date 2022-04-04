Mart ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? Mart enflasyon oranı açıklandı mı? TÜİK ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

Mart ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılması beklenen açıklama öncesi vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜİK, ev sahibi ile kiracıları da yakından ilgilendiren kira artış oranlarının yanı sıra memur zammında da belirleyici unsur olan enflasyon verilerini paylaşacak. Enflasyon yüzde kaç oldu? Mart enflasyon oranı açıklandı mı? TÜİK ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

MART AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın 3'nde enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaşıyor. Konuya ilişkin henüz açıklamada bulunulmadı. Açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

TÜİK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı verilerini 4 Nisan Pazartesi (bugün) saat 10.00'dan sonra duyuracak.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI KAVCIOĞLU'NDAN 'ENFLASYON' AÇIKLAMASI

TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele konusunda yürüttüğü çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada etkin çalışmalar yürüttüklerini fakat Döviz kurlarındaki oynaklığın giderilmesi ve enflasyonun düşmesi için Merkez Bankası’nın mücadelesine tüm kesimlerin destek vermesinin önemli olduğunu belirtti.

Türkiye ekonomi modelinin yatırım, üretim ve ihracat odaklı olduğunu, Merkez Bankası olarak bu modeli güçlendirmek için çok önemli finansal enstrümanlar geliştirdiklerini ifade eden Kavcıoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Sürdürülebilir fiyat istikrarı cari denge ile sağlanabilecektir. Merkez Bankası olarak, yatırımı, üretimi ve ihracatı desteklemek, kapasite kullanım oranlarını artırmak, ithal edilen ürünlerin Türkiye’de üretilmesini sağlamak için üzerimize düşen neyse onu yapıyor, iş dünyasının finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz”

ENFLASYON NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

Enflasyon, mal ve hizmetlere ilişkin fiyat düzeyinin yükselmesi nedeni ile paranın satın alma gücünde meydana gelen düşüşü ifade eder.

Burada bahsedilen genel kapsamlı artışı ölçebilmek için hanehalklarının yıl boyunca tükettiği mal ve hizmetlerden seçilen alt kalemler birleştirilerek harcama sepetleri oluşturulur. Her hanehalkının değişik tercihleri ve harcama kalıpları olduğundan tüm hanehalklarının ortalama harcama alışkanlıkları tespit edilerek harcama sepetine girecek mallara ağırlıklar verilir. Yıllık enflasyon oranı, bu yöntemle oluşturulan sepete [örneğin Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)] bir ay içinde yapılan harcamanın önceki yılın aynı ayında yine o sepete yapılan harcamadan yüzde olarak ne kadar yüksek olduğunu ölçer.

ENFLASYON NASIL OLUŞUR?

Enflasyonun altında yatan temel neden çoğunlukla aynı miktardaki mal ve hizmetleri satın almak için daha fazla paranın mevcut olması veya ekonomi genelinde talebin arzı aşmasıdır. Bir başka ifadeyle, iktisadi faaliyeti sürdürebilmek için gerekli kaynakların kıt olması durumunda aynı mal ve hizmetler için daha yüksek fiyatlar talep edilebilir. Diğer taraftan, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarının herhangi bir sebepten dolayı artması da üretilen mal ve hizmetlerin fiyatlarında maliyet yönlü bir enflasyon yaratabilir. Ayrıca, ithal ürünlerin fiyatlarının artması da yurt içindeki genel fiyat düzeyinin yükselmesine neden olabilir.

