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Mart ayında deniz keyfi yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 13:17 | Son Güncelleme

Hava sıcaklığının 18 dereceyi gösterdiği Marmaris’te vatandaşlar soluğu sokakta aldı. Bazı vatandaşlar ise Mart ortasında denize girip, deniz keyfi yaptı.

18 dereceyi gösteren hava sıcaklıklarıyla birlikte soluğu plajlarda alan vatandaşlar güneşin tadını çıkardı.

Güneşli havanın tadını çıkardılar

Muğla’nın Marmaris ilçesinde vatandaşlar yazdan kalma güneşli günün tadını çıkardı. Ülkenin birçok bölgesinde soğuk hava hakim olurken, Marmaris güneşli bir güne merhaba dedi.
Güneşli havayı fırsat bilen ilçe yaşayanlarından bazıları Mart ayında denize girdi.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklarında, ilçede bazı vatandaşlar parkta çocuklarıyla eğlenirken, bazı vatandaşlar da kafelerde oturmayı tercih etti.
Termometrelerin 18 dereceyi gösterdiği kentte balık tutan vatandaşlar da vardı. Bazı vatandaşlar ise bisiklete binip şehir turu yaptı. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
deniz Muğla Marmaris

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