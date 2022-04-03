Mart enflasyon ne zaman açıklanacak? 2022 Mart ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Mart enflasyonunun ne zaman açıklanacağı gündemde merak edilen konuların başında geliyor. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Mart ayında TÜFE'nin yüzde 5,34 artış yaşaması bekleniyor. Reuters anketlerine göre ise TÜFE'nin Mart'ta enerji ve gıda öncülüğünde aylık yüzde 5.7 artış bekleniyor.

MART ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 4 Nisan'da saat 10.00'da Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıklayacak.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında TÜFE'nin yüzde 5,34 artmasını bekliyor.

MART ENFLASYON BEKLENTİSİ KAÇ?

Reuters anketlerine göre ise TÜFE'nin Mart'ta enerji ve gıda öncülüğünde aylık yüzde 5.7, yıllık 20 yılın yeni zirvesi olan yüzde 61,5 artış göstermesi bekleniyor.

Reuters'ın 17 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette mart ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 58,25 ila yüzde 62,7 arasında yer alıyor. TÜFE en son mart 2002 döneminde yüzde 65.1 artış kaydetmişti.

TÜRK-İŞ'E GÖRE MART ENFLASYONUNUN YÜZDE 8,24 OLMASI BEKLENİYOR

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun KDV indirimine rağmen martta bir önceki aya göre yüzde 8,24 arttığını gösteriyor.

TCMB'nin yılsonu enflasyon tahmini yüzde 23,2. Hazine'nin yılsonu enflasyon tahmini ise yüzde 24 seviyesinde. Bu yıl sonunda 2021'in son aylarında yaşanan sert yükselişler nedeniyle enflasyonu aşağı çekecek belirgin bir baz etkisi bulunuyor.

JP MORGANA GÖRE YILLIK ENFLASYON 60 OLACAK

JPMorgan bir araştırma notunda "Enflasyonun bu yılın son ayına kadar yüzde 60 civarında ya da üzerinde kalmasını bekliyoruz. Bu da reel faizin uzun süre belirgin negatif bölgede kalacağı anlamına geliyor. Bu hem enflasyonla mücadeleyi zorlaştırıyor hem de Türk Lirası kırılgan halde bırakıyor" dedi.



