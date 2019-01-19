Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya açıklarında süren sondaj çalışmalarına ilişkin, "Hedef derinliğimiz deniz seviyesinden itibaren 5 bin 500-6 bin metreler. İş programına da uygun olarak ilerliyoruz. İnşallah mart içerisinde ilk sondajımızın neticelerini alacağız." dedi.

Dönmez, AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaretinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki vatandaşlarla bir araya gelmenin kendisini çok sevindirdiğini belirtti.

Malatya'nın son 16 yılda yapılan yatırımlarla yeni bir kimliğe büründüğünü aktaran Dönmez, kentin, bölgenin en güzel, gelişmiş şehirlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Bir gazetecinin, "Denizde doğal gaz arama çalışması vardı. Özellikle Yunanistan ile bir takım olaylar yaşandı. Son gelişmeler nedir?" sorusu üzerine Bakan Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi ile ilk sondajı Antalya açıklarında başlattıklarını anımsattı.

Dönmez, çalışmalarda yaklaşık 4 bin metrelere ulaştıklarını belirterek, "Hedef derinliğimiz deniz seviyesinden itibaren 5 bin 500-6 bin metreler. İş programına da uygun olarak ilerliyoruz. İnşallah mart içerisinde ilk sondajımızın neticelerini alacağız." diye konuştu.