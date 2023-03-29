Mart kapıdan baktırıyor! 'Beyaz kış' geri geldi; sıcaklıklar 8-15 derece düştü, kar yağışı başladı... Meteoroloji'den 56 il için sarı ve turuncu kod

'Mart kapıdan baktırır' sözü adeta ayın son günlerinde doğruluğunu bir kez daha ispatlıyor. Günlerdir bahar havasını yaşayan ülke genelinde hava sıcaklıkları sert bir şekilde düşüyor. Sıcaklıkların 8-15 derece düşmesiyle birlikte yer yer sağanak, kar yağışı ve şiddetli rüzgarlar etkili oluyor. Yurdun yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu görülürken, şiddetli sağanaklara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarılar peş peşe geliyor. İşte tüm detaylar...

29 MART BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri dışında bütün bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bursa, Bilecik, Sakarya, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

Ülkemiz genelinde hissedilir derecede (8 ila 15 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN 56 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KOD

MGM tarafından 56 il için sarı ve turunuc kodlu kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bursa, Bilecik, Sakarya, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın, batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, doğu bölgelerde güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat), Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Çok bulutlu ve yağmurlu, güneydoğusu ile Trakya kesiminin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KOCAELİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kuzey Ege kıyılarının hafif sağanak yağışlı, bölgenin iç kesimlerinin akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 1°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

DENİZLİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Doğu Akdeniz'in kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden, doğusunda güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

K.MARAŞ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı, doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 3°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 5°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİVAS °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 1°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 5°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

KASTAMONU °C, 3°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 6°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyılarının yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde kuvvetli ve iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Orta Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli(50-70 km/saat), Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 6°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT °C, 5°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzey ve batısı ile Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerde kuvvetli ve fırtına (50-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 11°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 11°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 11°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 12°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 11°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Öte yandan kar yağışı Afyonkarahisar başta olmak üzere Kütahya, Yozgat, Ankara, Kastamonu, Denizli'de etkili oldu. İstanbul Çamlıca'da da yüksek kesimlerde kısa süreli kar yağışının etkili olduğu görüldü.

Öte yandan Meteoroloji'nin dün öğleden sonra Afyonkarahisar için yaptığı kar yağışı uyarısı sonrası beklenen yağış sabaha karşı başladı. Sahur vakti kent merkezi ile birçok ilçede yağan kar sonrası etraf beyaza büründü. Soğuk havanın da etkisi ile kısa sürede etkili olan yağış sonrası yollar, ağaçlar ve araçların üstü karla kaplandı. Kar yağışının devam ettiği kentte, hava sıcaklıkları da sıfır derecelere kadar düştü. Kentte yağışın öğle saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.





