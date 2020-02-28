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Sony bomba oyunları ücretsiz olarak dağıtacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.02.2020 09:37 | Son Güncelleme

Bundan 5-6 ay öncesine kadar PS3 ve PS Vita oyunları ücretsiz olarak sunan Sony, artık sadece PS4 oyunlarını ücretsiz olarak dağıtacak.

Sony bomba oyunları ücretsiz olarak dağıtacak

PlayStation’ın aylık üyelik sistemi PS Plus sayesinde oyuncular hem multiplayer oyun deneyimi yaşayabiliyor hem de özel indirimlerden faydalanabiliyor. Sony, bunun yanında her ay düzenli olarak 2 oyunu da oyunculara sunuyor.

SONY PS PLUS'A SUNACAĞI ÜCRETSİZ OYUNLARI AÇIKLADI

Mart ayında Sony’nin PS Plus sahiplerine sunacağı ücretsiz bomba oyunlar bugün açıklandı. PlayStation 2 döneminde çıkan ve sanatsal yapısı ile büyük beğeni toplayan Shadow of the Colossus geçtiğimiz yıl PS4’e yenilenmiş grafikleri ile çıkış yapmıştı. Sony, Mart’ta Shadow of the Colossus Remake’i ücretsiz olarak sunacak.

Diğer ücretsiz olarak verilecek oyun ise Sonic Forces olacak. Sonic’in en güncel oyunu olan Forces, incelemelerde pek beklediği puanları alamamıştı. Ancak Sonic sevenlerin bu oyunu ücretsiz olmuşken denemesini mutlaka tavsiye ediyoruz.

İŞTE SONY'NİN ÜCRETSİZ OLARAK SUNACAĞI DİĞER OYUNLAR

3 Mart 2020 tarihinde Shadow of the Colossus Rame ve Sonic Forces oyunlarını kütüphanenize ekleyebileceksiniz. Bu tarihe kadar Şubat ayı ücretsiz oyunları olan Bioshock: The Collection, The Sims 4 ve Firewall Zero Hour’u kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

Mart ayında çıkacak oyunların tanıtımını buradan izleyebilirsiniz

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