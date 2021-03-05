5 Mart Yengeç burcu yorumu! Yengeç burcu günlük yorum

5 Mart Yengeç burcu yorumu 23 Haziran – 22 Temmuz arasında doğan ve hassas yönleri ile öne çıkan Yengeçleri bugün neler bekliyor? Özellikle kadınlar tarafından ilgi ile takip edilen günlük burç yorumları gezegenlerin hareketleri hakkında da detaylar veriyor. Peki, 5 Mart’ta Yengeçlerin aşk, iş, para ve sağlık durumu nasıl olacak?
Bugün iş ve çalışma hayatı, görevler ve sorumluluklar ön planda olabilir. Özellikle kadınlarla iş hayatında destek ve yardımlaşma içerisinde olabilirsiniz. Yaşamın farklı alanlarında sorgulamalar yaşayabilirsiniz.
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