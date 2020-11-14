Martha Hunt'u görenler hasta sandı!

31 yaşındaki model Martha Hunt, uzun süredir birlikte olduğu ve bu yılın başında nişanlandığını duyurduğu fotoğrafçı sevgilisi Jason McDonald ile birlikte Meksika tatiline çıktı.

MEKSİKA'YI SEÇTİLER

Çift, bunun için de Tulum kentini seçti. Hunt ve McDonald, önceki gün plajda görüntülendi. Bir süre deniz sporlarıyla ilgilenen Martha Hunt, sonra da sevgilisiyle yan yana şezlonga uzanıp güneşlendi.



ZAYIFLIĞI ENDİŞE YARATTI

Portakal rengi bir bikini giyen Hunt'ın görüntüsü ise internet sitelerine yansıdıktan sonra büyük tartışmalara yol açtı. Bunun nedeni ise ünlü modelin aşırı zayıflığı. Birçok kişi bu Martha Hunt'ın bu görünümünden endişe duyduğunu ifade etti.