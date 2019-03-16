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Martı ile esnafın dostluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 12:53 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 2 yıl önce dostlukları tesadüfen başlayan martı ’Asil’ ile esnaf Emrullah Yüksel’in dostlukları herkesi kıskandırıyor.Doğal hayatta yaşamını sürdüren martı ile Fatsa’da bir esnafın ilginç diyalogları görenleri şaşırtıyor.

Martı ile esnafın dostluğu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 2 yıl önce dostlukları tesadüfen başlayan martı ’Asil’ ile esnaf Emrullah Yüksel’in dostlukları herkesi kıskandırıyor.
Doğal hayatta yaşamını sürdüren martı ile Fatsa’da bir esnafın ilginç diyalogları görenleri şaşırtıyor. Yavru martı ile başlayan dostluklarını bu zamana kadar sürdürdüklerini belirten Emrullah Yüksel, “Martımız ile 2 yıl önce tesadüfen tanıştık. İlk olarak iş yerimiz dükkanının önüne gelerek cama vurdu ve yiyecek istedi. Sonrasında ise her gün sabah ve akşam saatlerinde gelerek günlük istihkakını alıp gidiyor. Böylece bu duruma alıştı ve her gün saatinde gelerek kendini bize gösterecek yere konarak yiyeceğini bekliyor. Araçların üzerine konuyor bazen de ve elimizle martımızı besliyoruz. Başkasının elinden yemiyor ama beni tanıdığı için benden korkmuyor. Sadece kendisi bu formül ile gelip yiyecek alıyor, başka martılara söylemiyor tek kendisi geliyor. Ellerimizle ismini ’Asil’ verdiğimiz martıyı günlük besliyorum. Çevrede ki esnaf arkadaşlarımda bizlerin bu dostluğuna hayran. Yavrulama döneminde ise günde 4-5 defa geliyor, bizlerde o dönemleri tahmin ediyoruz ve ona göre yiyecek veriyoruz. Doğada ki hayvanlarımızı korumalıyız ve sahip çıkmalıyız” dedi.

Martı ile esnafın dostluğu

Martı ile esnafın dostluğu

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