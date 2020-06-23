Martı kullananların tehlikeli yolculuğu

Martı olarak bilinen elektrikli scooterlar İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birkaç şehirde bulunuyor. İstanbul'da son dönemde bazı bölgelerde m-Martıların yoğunluğu dikkat çekiyor. Martı'nın kurucusu olan firmaya göre İstanbul'daki toplam sayı net olarak paylaşılmıyor. Martı kullanımında firmanın belirlediği bazı kurallar var. Ancak o kurallara büyük ölçüde uyulmadığı görülüyor. Kimlik doğrulaması yapılsa da 18 yaşın altından küçük çok sayıda kişi Martı kullanıyor. Martı için belirlenen bir yol bulunmuyor. Araçların ilerlediği trafikte ters yönde Martı kullananlar olduğu gibi kaldırımda yayaların arasından Martı ile geçenler de oluyor. Kurallara göre tek kişinin binmesi gereken Martı'da genellikle iki kişinin seyahat ettiği görülüyor. Martı'da başlangıç fiyatı 1 lira 99 kuruş. Kredi kartı bilgileri girildikten sonra seyahat sırasında her dakika için 59 kuruş ödeniyor.

"ARKADAŞIMA GÜVENDİĞİM İÇİN RAHAT GİDİYORUZ"

"Martı'yı 18 yaşından büyükler kullanabilir, Martı tek kişiliktir" uyarıları elektrikli scooterlarda yer alsa da Caddebostan'da 17 yaşında iki arkadaş aynı Martı'yla seyahat ederken görüntülendi. Aynı anda Martı'ya binen iki arkadaş "Açıkçası pek bir mazeret yok herkes yapıyor. Arkadaşıma güvendiğim için rahat gidiyoruz. Sürekli kullanıyoruz" şeklinde konuştu. Aynı sahil yolunda kuralların ihlal edildiği diğer manzaraları görmek de mümkün. Bir Martı kullanıcısı da caddenin ortasından trafiğin aktığı yönün tersine doğru seyir halindeyken görüntülendi.