HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Martı 'Osman' ile balıkçı Şimşek'in dostluğu görenleri gülümsetiyor

Martı 'Osman' ile balıkçı Şimşek'in dostluğu görenleri gülümsetiyor

27.04.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Demre ilçesinde amatör balıkçı Yusuf Şimşek'in elleri ile beslediği martı, çıktığı her balık avında tekneye geliyor. 'Osman' adını verdiği martı ile dost olduğunu belirten Şimşek, "1,5 mil açıkta balığa çıktığımız zaman martı Osman geliyor. Teknenin motoruna konuyor. Başka martıları yaklaştırmıyor" dedi.

Martı 'Osman' ile balıkçı Şimşek'in dostluğu görenleri gülümsetiyor

Demre ilçesinde sınıf öğretmeni Yusuf Şimşek, balık avı için denize açıldığı 15 Nisan'da bir martı, teknesinin motoruna kondu. Balık avına çıktığında sık sık tekneye gelip motora konan martıyı besleyen Şimşek, o anları telefonun kamerasıyla kaydetti. Şimşek, "Elimi ısırma, mama" diyerek beslediği martıya ıstakoz ve tavuk eti yedirdi. Şimşek daha sonra martı ile selfie çekti.

'YEM VERMEYİNCE KAFASINI SALLIYOR'

Şimşek'in, denize açıldığı sonraki günlerde de martı teknesine konmayı sürdürdü. Şimşek, balık tuttuğu süreçte teknenin motoruna konan martıya 'Osman' adını verdi. Martıyı balık, karidesle besleyen Şimşek'in birlikteliği amatör olta balıkçılarının ilgi odağı oldu. Yusuf Şimşek, "Demre sahilinde yaklaşık 1,5 mil açıkta balığa çıktığımız zaman martı Osman geliyor. Teknenin motoruna konuyor. Başka martıları yaklaştırmıyor. Karides ve balık veriyoruz. Yem vermeyince motorun kaputunda kafasını sallıyor, yem istiyor. Bizden çekinmiyor. Balık tuttuğumuz süre boyunca teknede kalıyor. Martı ile aramızda dostluk oluştu" dedi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Yolda gördüğü husumetlisine böyle çarptı Akılalmaz olay! Yolda gördüğü husumetlisine böyle çarptı
Son anket açıklandı! İttifaklar arasındaki makas açılıyor mu? Son anket açıklandı! İttifaklar arasındaki makas açılıyor mu?
Canlı yayında hakaretler havada uçuştu, stüdyoyu terk etti Canlı yayında hakaretler havada uçuştu, stüdyoyu terk etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sürpriz veda! "Bu hikâye burada bitiyor"

Survivor'da sürpriz veda! "Bu hikâye burada bitiyor"

Eser Yenenler hastanelik oldu! Apar topar ameliyata alındı

Eser Yenenler hastanelik oldu! Apar topar ameliyata alındı

Erdoğan imzaladı: Bakanlık ve kurumlarda görev değişimi

Erdoğan imzaladı: Bakanlık ve kurumlarda görev değişimi

‘Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etti’

‘Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etti’

Kırkikindi yağmurları başlıyor!

Kırkikindi yağmurları başlıyor!

Bakanlık duyurdu: Merkeze çekildi

Bakanlık duyurdu: Merkeze çekildi

İlginizi Çekebilir

Sadece doğum günü kutlayacaklardı! Hayatları değişti

Sadece doğum günü kutlayacaklardı! Hayatları değişti

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Fazla masraf etmeden yedek bir telefonum olsun diyenler için 2500 TL altı akıllı telefon önerileri

Fazla masraf etmeden yedek bir telefonum olsun diyenler için 2500 TL altı akıllı telefon önerileri

Elon Musk’a tepki yağdı! “Twitter’ı satın almak yerine…”

Elon Musk’a tepki yağdı! “Twitter’ı satın almak yerine…”

İki kolunu kaybetti ama annesinden elini tutmasını istiyor

İki kolunu kaybetti ama annesinden elini tutmasını istiyor

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.