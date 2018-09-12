"Martı Projesi devam etmektedir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Mahmut Yeter, Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi (Martı) Projesi'nin bazı kısımlarında revizyona gidildiğini ancak iptal edilmediğini belirterek, "Anıtlar Kurulu yer altındaki kazıların Müzeler Müdürlüğü ile birlikte yapılmasını önerdi. Arkeolojik çalışmalar, neredeyse elle çalışma seviyesine indiği için oradaki çalışmamızın ucu açık bir zamana yaymak zorunda kalacaktık. Onun için Martı Projesi'nin etrafındaki yerleri yapmakla beraber oradaki deniz hattını kestik." dedi. Martı Projesi olarak bilinen Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi Projesi'nin mevcut durumu İBB Meclis toplantısının gündemine getirildi. İBB Meclis toplantısında gündem dışı söz alan Ulaşım ve Trafik Komisyonu'nun CHP'li üyesi Yunus Can, Martı Projesi'nin iptal edildiğine ilişkin haberlerin yayımlandığını hatırlatarak, Meclis üyelerine bilgi verilmesini istedi. Can'ın projenin yer altındaki bölümlerinin yapılmaması halinde bölgede zaten yoğun olan trafiğin çok daha karmaşık bir hal alacağını belirtmesi üzerine konu tartışıldı.

-"Anıtlar Kurulu kazıların Müzeler Müdürlüğü ile yapılmasını istedi" Bunun üzerine Meclis üyelerine hitap eden Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Yeter, projenin iptal edilmediğini ancak bazı bölümlerinde revizyona gidildiğini anlattı. Anıtlar Kurulu'nun projenin yer altı kısmıyla ilgili kazıların Müzeler Müdürlüğü ile birlikte yapılmasını önerdiğini aktaran Yeter, "Arkeoloji bölümüyle birlikte yapılan çalışmalar neredeyse elle yapılıyor gibi oluyor. Eğer, Müzeler Müdürlüğü ile birlikte yapmış olsaydık, oradaki çalışmamızı ucu açık bir zamana yaymış olacaktık. Söz konusu yer hakikaten bizim kavşak noktamız. Martı Projesinin etrafındaki yerleri yapmakla beraber, oradaki deniz hattını kestik. Ama bir an önce yerin altındaki ucu açık çalışmayı takvimlendirerek söz konusu çalışmayı bir an önce bitirmek istiyoruz." diye konuştu. Yeter, şöyle devam etti: "Zemin altına inmeyelim, çalışmayalım. Dolayısıyla oradaki istasyon yapılarını yüzeyde tutalım, gemilerin yanaşacağı iskeleleri bitirelim anlamındaki çalışmamızın revizyonun temel noktası, söz konusu yerin tarihi açıdan böyle bir risk taşıması ve projenin süresini tarihi bilinmeyecek bir şekilde uzatmasından kaynaklanmaktadır. Proje devam etmektedir. Projenin sadece yüzey altında kalan kısımları açıkladığım gerekçelerden dolayı süresini belirsiz bir zamana kadar öteleyeceği için yüzey ile ilgili kısımları değiştirilmiştir."