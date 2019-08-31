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"Martı timi" görev başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 09:56 | Son Güncelleme

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve bisikletli polislerden oluşan "martı timi" Lüleburgaz ilçesinde göreve başladı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bisikletli polislerden oluşturulan "martı timi", Lüleburgaz ilçesinde trafiğe kapalı alanda görev yapacak.

İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, bisikletli polis timlerinin, ilçede öncelikle trafiğe kapalı alanda görev yapacağını söyledi.

"Martı timi"nin İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar'ın talimatıyla kurulduğunu aktaran Koca, amaçlarının trafiğe kapalı alanda düzeni ve güvenliği sağlamak, yayalara daha az rahatsızlık vermek olduğunu ifade etti.

Bisikletli polislerin daha hızlı ve etkin görev yapacağına inandığını dile getiren Koca, şöyle konuştu:

"Eğitim ve kültür seviyesini her zaman takdir ettiğimiz Lüleburgaz ilçemiz, tüm yeniliklerin, tüm gelişmelerin ve tüm hizmetlerin en iyisini hak etmektedir. Uyuşturucudan mala yönelik suçlara, topluma karşı suçlardan trafik suçlarına kadar her alanda tüm suç türleriyle mücadelemiz aralıksız sürmektedir. Bu mücadele esnasında halkın desteğini yanımızda görmek bizleri son derece mutlu etmektedir."

Koca, ilçede ilk etapta 3 bisikletli polisin görev yapacağını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
bisiklet martı polis

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