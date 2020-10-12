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Martı'ya yaş engeli geliyor... Martı scooter yaş sınırı var mı? Martı 18 yaş altı kullanım cezası nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 17:16 | Son Güncelleme

Elektrikli scooterlarla ilgili yasal düzenleme hazırlığı yapılıyor. Martı scooter kullanım yaşı olarak yeni bir öneri sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yaptığı açıklamada söz konusu kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduğunu belirtti. Peki Martı scooter yaş sınırı kaçtır? Martı (elektrikli scooter) 18 yaş altı kullanım cezası ne kadar?

Martı'ya yaş engeli geliyor... Martı scooter yaş sınırı var mı? Martı 18 yaş altı kullanım cezası nedir?

Uzun zamandır Martı scooterlarla ilgili yaş tartışması gündeme geliyordu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un yaptığı açıklamaya göre, elektrikli scooterlarla ilgili yasal düzenleme geliyor. AK Parti tarafından hazırlanan söz konusu kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunduğunu duyurdu. Peki Martı scooter kullanma yaş sınırı kaç olacak? 18 yaşın altında Martı scooter kullanım cezası ne kadar?

SCOOTER MARTI KULLANABİLME YAŞI KAÇ?

Karayollari Trafik Kanunu’nda yer alan bilgiye göre Türkiye'de Martı scooter kullanım yaş sınırı 11 olarak belirtilmiştir. Türkiye'de yaygın olarak kullanılmaya başlanan Martı'nın resmi web sitesinde, Martı kullanım yaşı için şu açıklama yer almaktadır; "Elektrikli scooterları kullanmak için sürücü belgesi zorunlu değildir. Karayollari Trafik Kanunu’nda Türkiye’de kullanım için minimum yaş 11, diğer ülkeler mevzuatlarında ortalama minimum yaş 14 olarak belirlenmiştir. Martı ise minimum 18 yaşında olmayı güvenlik açısından zorunlu tutar. Tüm dünyada yapılan sürüşlerde ortalama elektrikli scooter kullanım yaşı 32’dir."
Martı scooter kullanma yaş sınırı kaç olacak
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un yaptığı açıklamaya göre, elektrikli scooterlarla ilgili yasal düzenleme kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

39 maddelik teklifte bisiklet yolu, elektrikli scooter ve bisiklet şeritlerine yasal düzenleme yapılması ile elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter kullanabilme yaşının 15 olarak belirlenmesini de içeren maddeler dikkat çekti.
18 yaşın altında Martı scooter kullanım cezası ne kadar
AK Partili Muş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Mevzuatımıza bisiklet yolu tanımı yapılıyor. Elektrikli scooter ve bisiklet yolu şeridi tanımı kanun kapsamına alınıyor. Karayolları genel Müdürlüğü’ne elektrikli scooterların gidebileceği alanları inşası görev ve yetki verilmekte. Karayolarında bulunan bisiklet yolarında ve şeritlerinde elektrikli bisiklet ve scooterların kullanma yaşı 15 olarak belirlenecek. Elektrikli scooterların 50 kilometre üzeri otoyollarda kullanılmasına sınırlama getiriyoruz. Elektrikli scooter kullananlar herhangi bir yük taşımayacaklar, sadece sırt çantası taşıyabilecekler. Büyükşehir ve ilçe Belediyeleri’ne bisiklet ve scooterların park ve şarj istasyonları yapma görevini getirmiş olacağız."
18 yaşın altında Martı scooter kullanım cezası ne kadar

18 YAŞ ALTI MARTI KULLANIM CEZASI NE KADAR?

Martı şirketi Türkiye'de Martı kullanım yaşı olarak 18 yaşını belirlemiştir. Peki Martı 18 yaş altı kullanım cezası ne kadar? 18 yaşının altında olan ve Martı kullanan kişilere ceza yazılır. Bu cezalar net olarak belirlenmese de karayolunda kullanan sürücülere trafik polisleri 100 liranın üstünde ceza yazıyor.


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