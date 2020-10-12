Martı'ya yaş engeli geliyor... Martı scooter yaş sınırı var mı? Martı 18 yaş altı kullanım cezası nedir?

Uzun zamandır Martı scooterlarla ilgili yaş tartışması gündeme geliyordu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un yaptığı açıklamaya göre, elektrikli scooterlarla ilgili yasal düzenleme geliyor. AK Parti tarafından hazırlanan söz konusu kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunduğunu duyurdu. Peki Martı scooter kullanma yaş sınırı kaç olacak? 18 yaşın altında Martı scooter kullanım cezası ne kadar?

SCOOTER MARTI KULLANABİLME YAŞI KAÇ?

Karayollari Trafik Kanunu’nda yer alan bilgiye göre Türkiye'de Martı scooter kullanım yaş sınırı 11 olarak belirtilmiştir. Türkiye'de yaygın olarak kullanılmaya başlanan Martı'nın resmi web sitesinde, Martı kullanım yaşı için şu açıklama yer almaktadır; "Elektrikli scooterları kullanmak için sürücü belgesi zorunlu değildir. Karayollari Trafik Kanunu’nda Türkiye’de kullanım için minimum yaş 11, diğer ülkeler mevzuatlarında ortalama minimum yaş 14 olarak belirlenmiştir. Martı ise minimum 18 yaşında olmayı güvenlik açısından zorunlu tutar. Tüm dünyada yapılan sürüşlerde ortalama elektrikli scooter kullanım yaşı 32’dir."



AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un yaptığı açıklamaya göre, elektrikli scooterlarla ilgili yasal düzenleme kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.