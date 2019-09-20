Martılar onu hiç yalnız bırakmıyor

Martılarla olan dostluğu ile tanınan Rizeli balıkçı Hakkı Kadıoğlu’nun martılarıyla olan yeni görüntüleri yine ilgi odağı oldu.

Rize’de balıkçılıkla uğraşan, son günlerde denizdeki martılar ile olan dostluğu ile bilinen 73 yaşındaki Hakkı Kadıoğlu’nun martılarıyla olan yeni görüntüler yine ilgi odağı oldu. Çayeli ilçesinde yaşayan Kadıoğlu’nun denizde martılarla edindiği dostluğu görenleri şaşırtmıştı. Kadıoğlu, martılarıyla olan ilişkisini daha da ilerleterek o anları tekrardan cep telefonuna kaydetti. Her gün kayığı ile denize açılan Kadıoğlu’nu, “Kiki” adını verdiği martısı ve diğer martılar yalnız bırakmıyor, Kadıoğlu ise avlamış olduğu balıkların bir kısmını martılara veriyor.

Her gün bu eğlence dolu dostluk anlarını cep telefonuna kaydeden Kadıoğlu’nun martılarıyla olan yeni görüntüleri yine ilgi odağı oldu. Tuttuğu balıkları martılara gösteren Kadıoğlu, martılara “Aşkitom” ve “Canikom” ifadesini kullanarak sevgi dolu cümleler kuruyor, martılar ise çıkardıkları ses ile ona karşılık veriyor. Martılar önceden Rizeli balıkçıdan balıkları alıp kaçarken, yeni görüntülerde ise Kadıoğlu’nun martıyı eliyle beslediği görülüyor. ’Kiki’ adını verdiği martısı ise diğer martıları Kadıoğlu’nun teknesine yanaştırmak istemiyor. Martıların tekneye yanaştığını gören Kiki martı, Kadıoğlu’nun kafasına konarak onu sahipleniyor.