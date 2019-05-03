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Martılar su seviyesi artan Seyfe Gölü’ne akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 10:26 | Son Güncelleme

İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Seyfe Gölü’nde su seviyesinin yükselmesi ile martılar göle akın etti.Kırşehir’in Mucur ilçesi sınırında yer alan Seyfe Gölü’nde yağışlarla su seviyesi artarken, göldeki martılar ve diğer kuş türleri gölde adeta görsel bir şölen sundu.

Martılar su seviyesi artan Seyfe Gölü’ne akın etti

İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Seyfe Gölü’nde su seviyesinin yükselmesi ile martılar göle akın etti.
Kırşehir’in Mucur ilçesi sınırında yer alan Seyfe Gölü’nde yağışlarla su seviyesi artarken, göldeki martılar ve diğer kuş türleri gölde adeta görsel bir şölen sundu. Seyfe Gölü Ekoloji Derneği Başkanı Ömer Çetiner, “Göl güzellikleri bünyesinde barındırıyor. Su seviyesine bağlı da kuşların şovlarını izlemek mümkün” dedi.
"Son yağışlarla birlikte göldeki su seviyesi yüzde 80 oranında arttı" diyen Çetiner, “Su seviyesi ile birlikte gelen misafir kuş sayımız da arttı. Daha önce gölde turnaları ağırlamıştık, angıtlar vardı. Ördekler ise hala gölde, flamingolar da konaklamalarını sürdürüyor. Martı sayısında da yüksek bir artış meydana geldi. Martılar bulundukları gölün adacıklarında yavrulama ve yumurtlama dönemini geçirecekler” diye konuştu.

“Seyfe Gölü dört göç yolundan bir tanesi”
Seyfe Gölü’nün dört göç yolundan birisi olduğunu ifade eden Çetiner, "Dört göç yolundan iki tanesi Türkiye’de ve bir tanesi de Seyfe Gölü üzerinden geçiyor. Kuşlar gölü mutlaka kullanıyor. Ortam güzelse konaklayıp besleniyorlar. Yağışların etkisi ile bölge oldukça güzel durumda, göl tabanı çorak toprak. Yağmurların etkisi ile biriken su güzellik oluşturdu. Gölü besleyen üç ana pınardan da su girişi yok. Gölün yüz binde biri olan alanda bile su yok. Yağan yağış havzaya indi. Seyfe pınarı bizim için çok önemli, buradan gelen suyun girdiği alanda adacıklar oluşuyor. Bu adacıklarda kuşların yuva yapmalarına vesile oluyor. Seyfe Gölü’ndeki kuş çeşitliliği bizleri memnun ediyor" dedi.

Martılar su seviyesi artan Seyfe Gölü’ne akın etti

Martılar su seviyesi artan Seyfe Gölü’ne akın etti

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