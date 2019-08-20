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Martıların dansı büyüledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 20:10 | Son Güncelleme

İstanbul'da, Haliç'in üzerini dolduran martılar görsel şölen sundu.

Martıların dansı büyüledi

İbrahim MAŞE/ İSTANBUL, (DHA) - İstanbul'da, Haliç'in üzerini dolduran martılar görsel şölen sundu. Denizdeki küçük balıkları avlamak isteyen binlerce martı, adeta gökyüzünü kapladı. Bir yandan esen şiddetli rüzgarla mücadele eden martılar, diğer yandan da balık avlayabilmek için birbirleri ile yarıştı. Bulutların arasında dans eder gibi bir görüntü oluşturan martılar, vapurlardaki yolcuların attıkları simitleri kapabilmek için boğaz boyunca vapurlara eşlik etti. Bulutların arasındaki martı kümelerinin dansı vatandaşların da ilgisini çekti.

Haber - Fotoğraf: İbrahim MAŞE, İSTANBUL(DHA)

Martıların dansı büyülediMartıların dansı büyülediMartıların dansı büyülediMartıların dansı büyüledi

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