Martin Luther King Salgın ve Olaylar Gölgesinde Anılıyor

Amerika'da her yıl Ocak ayının üçüncü Pazartesi günü, Martin Luther King Jr. Günü olarak anılır. Ancak bu yıl Corona virüsü pandemisi nedeniyle etkinliklerin büyük çoğunluğu, seçilmiş başkan Joe Biden'ın yemin törenine iki gün kala siyasi şiddet tehditlerinin gündemi meşgul ettiği bir ortamda, online olarak düzenleniyor.

Amerikan kamuoyu, bu yıl 18 Ocak'a denk gelen Martin Luther King Jr. gününde, 1950 ve 1960'lı yıllarda Amerika'da ırkçılığın hüküm sürdüğü güney eyaletlerinde şiddet içermeyen sivil itaatsizlik eylemleri düzenleyen, siyahlara eşit haklar tanınması ve oy kullanma hakkı için mücadele eden medeni haklar savunucusunu anıyor.

Martin Luther King Jr. Günü, geleneksel olarak, Amerikalılar'ın King'in mücadelesine kamu hizmeti projelerine katılarak destek verdikleri bir gün. Ancak bu yıl Corona pandemisi ve Biden'ın yemin töreni öncesinde Amerika genelindeki kentlerde şiddet içerikli eylemler düzenlenebileceği uyarıları, Martin Luther King Jr. Günü etkinliklerini değiştirdi.