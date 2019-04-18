Martının ağzındaki cisim şaşırttı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Kordonboyu'nda Muhsin Cesur'un, ağzında ipe benzeyen cisimle fotoğrafladığı martı, sosyal medyada ilgi çekti.

İki hafta önce eşiyle Kordonboyu'nda yürüyüşe çıkan fotoğraf makinesi tamircisi Muhsin Cesur, birçok kişi gibi ekmek parçası attığı martıların birbiriyle yarışını fotoğrafladı. İş yerinde, çektiği fotoğrafları inceleyen Cesur, bir martının ağzında ip ve ucunda çivi olduğunu gördü. Cesur, 'İki pazardır görüyorum. Ağ mıdır, ip midir bilemiyorum. Bununla uçuyor, beslenmeye çalışıyor. Muhtemelen bir kısmı midesinde. Birazcık duyarlı ve dikkatli olmak bu kadar zor olmamalı' yazısıyla, martının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Martının bu görüntüsü sosyal medyada kısa sürede ilgi odağı oldu. Kordonda iki haftadır aynı martıyla karşılaştığını belirten Cesur, "Önümüzdeki pazar günü gittiğimde tekrar bakacağım. Yine fotoğraflarını çekeceğim. Martıyı o ipten kurtarmayı düşündük; ama bize pek yanaşmadığı için yapabilecek bir şeyimiz yok. İp kendiliğinden çürüyüp ağzından düşebilir. Naylon alaşımlı bir ipe benziyor. Martının bu hali bizi çok üzdü" dedi.

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