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Martının kırılan kanadına platin takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 12:10 | Son Güncelleme

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde saçma isabet etmesi nedeniyle kanadında kırıklar oluşan martı, platin uygulamasıyla sağlığına kavuştu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan martı, tedavi edildi.

Vatandaşların 3 gün önce yol kenarında bulduğu martı, veteriner kliniğine götürüldü. Burada tedavi edilen martı, kırık kanadına platin takılarak hayata döndürüldü.

Veteriner hekim Muhammed Coduroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çekilen röntgen filminde vücudunda 5 saçma ve kırıklar tespit edilen martıyı ameliyata aldıklarını söyledi.

Martının yeniden uçabilmesi için kırık kanadına platin taktıklarını anlatan Coduroğlu, "Saçma taneleri vücudun farklı bölgelerinde, özellikle de kanat kısmında 3 farklı kırığa sebep olmuş. Yaralı hayvanın yaşamını sürdürebilmesi için tekrar uçması gerekiyordu. Bu nedenle sol kanadındaki kırıklar için kemiğin içinden çivi diye tabir edilen platin pim uygulaması yaptık." dedi.

Yaralı martının anesteziden rahat şekilde uyandığını, hayati tehlikeyi de atlattığını belirten Coduroğlu, "Biraz saldırgan. Önce kanadını hiç kaldıramıyordu, şimdi kullanmaya başladı. Uçabilecek hale geldi. Ağrı kesici antibiyotikler uygulanıyor. Birkaç gün burada misafir edeceğiz." ifadesini kullandı.

Coduroğlu, iyileştikten sonra martının İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edileceğini bildirdi.

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inebolu ilçesi martı veteriner hekim

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